Más de un centenar de delegados de CCOO se concentran frente a la Delegación del Gobierno

Más de un centenar de delegados del sindicato CCOO en Extremadura se ha concentrado este miércoles, día 10, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para exigir un aumento del gasto público en los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía, así como para lograr la recuperación de los derechos de los empleados públicos.



Así, el Área Pública de CCOO demanda la recuperación del poder adquisitivo, solucionar el problema del empleo público "perdido", estabilizar el empleo y eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición, devolver y extender la jornada de 35 horas, aprobar los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, o acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.



La concentración se ha llevado a cabo en la Avenida de Huelva frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y en la misma los delegados han portado una lona de gran tamaño en la que se podía leer: "Última hora. Seguimos luchando por tus derechos", así como pancartas de menor tamaño que rezaban: "CCOO. ¡Hartos de engaños del Ministerio de Justicia! ¡Cumple lo acordado! Complemento específico del personal no transferido ¡YA!".



En declaraciones a los medios, la coordinadora del Área Pública de CCOO de Extremadura, Esther Ávila, ha afirmado que este miércoles quieren "llamar la atención" del Gobierno porque entienden que los servicios públicos son "garantía de una sociedad más justa e igualitaria", y quieren que el dinero destinado a estos servicios "vuelva a los niveles que había antes de las crisis".



De igual modo, ha señalado que el empleo público "se ha deteriorado mucho en cantidad y en calidad" y que, además, tienen "pendientes de desarrollar muchos acuerdos" que se habían firmado en julio con el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, además de otros acuerdos que vienen desde 2018.



"Eso es lo que exigimos al Gobierno: más presupuesto para este tipo de servicios y, además, un reconocimiento y un respeto a la negociación y al diálogo social en el sentido de que sigamos desarrollando todos los acuerdos que nos quedan pendientes", ha recalcado, al tiempo que ha concretado sobre las condiciones laborales del colectivo el salario, que les preocupa "bastante" porque los empleados públicos han sufrido, según precisa, una "merma importante" en sus retribuciones en torno al 18 por ciento "en algunos casos", y "solo se ha recuperado el 4 por ciento".



Igualmente, Ávila ha expuesto que quieren que los incrementos sean negociados en las mesas con las administraciones "y no se sigan imponiendo como hasta ahora" han estado viendo estos dos últimos años; cuando, además, la negociación les "daría pie para poder recuperar este poder adquisitivo" que llevan "perdido"; al tiempo que, en materia de empleo, quieren que aumente el número de personas prestadoras de servicios tras la reducción en Extremadura de más del 10 por ciento desde antes de la crisis en todas las administraciones.



RECUPERAR EL EMPLEO "PERDIDO"



"Queremos recuperar este empleo perdido", ha continuado, para matizar que la falta de este personal "redunda en una falta o un descenso de la calidad del servicio público", y exponer, respecto al empleo, la estabilización del empleo temporal "que también redunda en esta calidad de los servicios porque el personal no tiene un empleo estable y fijo y con condiciones".



La coordinadora del Área Pública de CCOO de Extremadura ha citado también la vuelta a las 35 horas semanales "en las administraciones que aún no las han aplicado, desvinculando esto de la regla de gasto y del déficit"; y ha reivindicado acuerdos marcos para la administración local, en el sentido de que hay "muchos pueblecitos", "en Extremadura también", en los que la representación sindical "es escasa".



"En muchos de ellos no tenemos representación sindical", ha indicado, al tiempo que ha abogado por que este personal tenga una norma que "tenga en cuenta sus peculiaridades de todo el sector de la local", y ha subrayado una serie de mejoras como planes de igualdad que, a día de hoy, no están implantados "todavía" en todas las administraciones



Según Esther Ávila, en Extremadura hay alrededor de 93.000 empleados públicos de todas las administraciones y tanto del Estado, como Justicia, Sanidad, Educación, la autonómica o la local o el sector público empresarial.