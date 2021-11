UPA-UCE, Asaja y Cooperativas urgen a industria subir el precio que reciben los tabaqueros

Ep.



UPA-UCE Extremadura, Asaja Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura han demandado a la industria un subida del precio que reciben los tabaqueros por sus producciones ya que los actuales, que "no cubren" los costes de producción, están poniendo "en peligro" el futuro de estos profesionales y del propio cultivo.



Por ello, estas tres entidades se reunirán este miércoles, 10 de noviembre, en Talayuela (Cáceres), con tabaqueros extremeños para "entre todos" decidir qué acciones se van a poner en marcha para defender a este sector al no haber obtenido "resultado" tras reuniones con Cetarsa y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.



El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, han ofrecido una rueda de prensa conjunta en Mérida en la que han expuesto algunos de los problemas que padece el sector tabaquero.



Así, Ignacio Huertas ha planteado que, después del "éxito" obtenido en la reforma de la PAC en relación a este cultivo, que contempla una región tabaquera y una ayuda redistributiva, el sector tiene otros problemas que "amenazan el futuro" como los problemas fitosanitarios, el del borrador de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que "bloquearía" la gestión de las explotaciones', y los precios.



En concreto, se ha expuesto que a los agricultores tabaqueros les cuesta producir un kilo de tabaco 2,75 euros y están percibiendo por parte de Cetarsa algo más de 2 euros.



En este sentido, Huertas ha explicado que en torno al 30 por ciento de la renta del agricultor está representada por las ayudas de la PAC y el otro 70 por ciento depende del precio que reciben por sus producciones, dándose el caso de que los tabaqueros están obteniendo unos precios que "no cubren" ni siquiera los costes de producción.



El secretario general de UPA-UCE ha destacado que se avecina un tiempo "decisivo" con la entrada en una nueva PAC donde los tabaqueros van a tener que adquirir compromisos de seguir produciendo a varios años, y para poder hacer eso estos profesionales necesitan unos precios que les permitan cubrir los costes de producción, que se reconozca la calidad del producto y un compromiso temporal de contratación.



"A día de hoy, lo que tenemos que decir es que ni lo uno ni lo otro, ni tenemos el compromiso temporal ni tenemos precios que cubran costes de producción, y por eso tenemos que exigir a la industria y sobre todo a la industria pública Cetarsa, que es la principal industria del sector, que tienen que cambiar la dinámica de precios que están teniendo en esta campaña, que tienen que subir los precios y que tienen que hablar con nosotros, tienen que abrir una mesa con el sector para hablar de contratos plurianuales", ha recalcado.



El sector tabaquero, ha insistido, necesita de una "garantía" y "compromiso de futuro" de seguir contratando, porque este sector "no es un sector normal" al tener pocos operadores y si la industria principal, que es Cetarsa, no adquiere un compromiso con los productores a varios años es "difícil garantizar" su viabilidad.



También, y en relación a las administraciones públicas, ha reclamado que apoyen estas reivindicaciones y que actúen a la hora de garantizar precios o de hablar con el Ministerio de Hacienda para que se exonere de la ley de trazabilidad que se pretende aprobar.



EL SECTOR DEL TABACO VIVE UNA "TORMENTA PERFECTA"



Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha asegurado que el sector del tabaco se encuentra en una situación de "tormenta perfecta", ya que a la reforma de la PAC, se une cambios de algunas multinacionales como Japan Tobacco y un sistema de precios que "va a hundir al sector".



De esta forma, ha avanzado que, si se suman estos factores al incremento de los costes y no se acompaña con una subida de precios, mal vamos, y ha añadido que en Italia el tabaquero cobra 60 céntimos más que el español.



"En España tenemos una empresa pública estratégica, que se llama Cetarsa, que está pagando menos que el año pasado y parece que es que las posibles pérdidas que esta empresa pública va a tener van a ser amortiguadas con el descuento que le están realizando a los tabaqueros de 10 céntimos por kilo", ha aseverado.



Así, ha recalcado que si Cetarsa sigue pagando menos dinero unas 20.000 familias de Extremadura pueden verse afectadas y su futuro ser "muy negro", a lo que ha añadido que en la última semana por la "mera presencia" de UPA-UCE Extremadura, Asaja Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias Cetarsa ha recuperado en 10 céntimos el precio que venía pagando, por lo que ha pedido que "no jueguen con el futuro de los tabaqueros".



TRABAJO CONJUNTO



Finalmente, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, ha recalcado el trabajo conjunto que vienen desarrollando las tres entidades de cara a la nueva PAC, por lo que ha considerado que debe continuar el sector trabajando de forma unida "en esta lucha".



"Yo creo que lo que necesitamos es que a partir de esta rueda de prensa, de la asamblea que se va a celebrar mañana por la tarde con todos los tabaqueros intentemos establecer una mesa de diálogo y podamos llegar a algunos acuerdos para todo el sector", ha planteado.



El actual es para Pacheco un "momento idóneo" porque hay por delante un periodo en el que se deben cumplir una serie de requisitos que son "esenciales" para los agricultores y para la defensa de sus intereses.



De esta forma, ha confiado en que con la reunión celebrada la semana pasada con la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, y a partir de la asamblea con tabaqueros este miércoles se pueda abrir una mesa de negociación y llegar a "buen puerto".



"No creo que sea tan complicado, si todas las partes tienen voluntad, yo creo que tampoco son las posturas tan alejadas como para no poder llegar a acuerdo y tener un futuro garantizado para el sector", ha planteado.