UGT: El crecimiento económico "inclusivo y sostenible" pasa por derogar la Reforma Laboral

UGT en Extremadura ha considerado a tenor de que el mes de octubre "rompe la tendencia positiva" de bajada de parados registrados en la comunidad autónoma en lo que va de año que, si se quiere conseguir un crecimiento económico "inclusivo y sostenible a largo plazo", éste debe basarse "ineludiblemente" en la generación de empleo de "calidad", lo cual "exige" la derogación de la Reforma Laboral de 2012.



También "exige" contar con un "impulso decidido" a las políticas activas de empleo, "necesarias para acabar con las altas cifras de paro, especialmente de larga duración, y con la precariedad que, de manera estructural, reinan en nuestro mercado laboral".

Además, ha sostenido que los fondos europeos 'Next Generation EU' deben ser implementados "cuanto antes de manera eficiente y transparente", para impulsar proyectos que beneficien al conjunto de la población, de manera que se incentive la "necesaria" transformación del tejido productivo hacia un modelo que permita generar empleo "de calidad", con salarios "dignos" y contratos "estables".



"A la vez que luchar contra los retos tecnológicos y medioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad", ha continuado, pidiendo un Pacto Social y Político por la Industria en Extremadura, al considerar que "es el momento oportuno para poder cambiar un modelo productivo de nuestra región, sin el cual los niveles de empleabilidad nunca podrán mejorar".



AUMENTAN LOS PARADOS POR PRIMERA VEZ



De esta forma, valora UGT en nota de prensa, los datos del paro de octubre conocidos este miércoles, según los cuales el paro registrado, durante el pasado mes, arroja una cifra de 2.527 personas desempleadas más en Extremadura que el mes anterior, haciendo una cifra total de 94.207.



Así, el mes de octubre "rompe la tendencia positiva" de bajada de parados registrados en la comunidad autónoma de lo que va de año, de forma que aumentan los parados por primera vez, mientras que en términos de variación anual el descenso es de 14.881 desempleados menos que el mismo mes del año 2020. Si se compara con el mismo mes del año 2019, año antes de la Covid-19, se aprecia una bajada en el paro de 6.507.



Por otro lado, no hay que olvidar que aún se encuentran en situación de ERTE más de 3.000 trabajadores que no entran en los datos de parados registrados, ha recalcado el sindicato, que ha destacado igualmente que, por sectores de actividad, se produce un aumento de parados en todos y que la agricultura tiene el mayor incremento en el mes de octubre, aunque su comportamiento es "mejor" que la del mismo mes del año 2020.



El sector servicios es el otro que encabeza la subida de parados, principalmente por las ramas administrativas +325, el sector turístico que incrementa su desempleo en 155 y el de sanidad y servicios sociales que es el de mayor subida con 513, esta última rama, ligado a la finalización de los contratos de sustitución de verano.



El sector de construcción presenta un ligero aumento de desempleados, en relación al cual UGT Extremadura considera el dato "preocupante", no por el número de parados de este mes, sino por la demanda que en los últimos meses tiene el sector por parte de las patronales del sector de la construcción que afirman que no encuentran mano de obra.



En la industria, incrementa el número de desempleados debido a la ralentización en la industria agroalimentaria, "que es uno de nuestros principales referentes industriales", ha agregado, junto con que sin empleo anterior "rompe la tendencia positiva" de los últimos meses.



Por género, en el mes de octubre, las mujeres recogen el mayor incremento con 1.272 más, aunque la cifra de hombres es similar con una subida de 1.255. El paro en el género femenino representa algo más del 63 por ciento del paro total en Extremadura.



Para UGT, se produce por la menor bajada en el sector de construcción, "eminentemente masculinizado" y por la extinción de contratos por parte de la administración pública, sector más ligado al género femenino.



Por edades, ha hecho hincapié en que los jóvenes son un colectivo "castigado" en este mes de octubre con un aumento entre los menores de 30 años de 1.044, y en que los mayores de 45 años es el otro tramo de edad en el que los desempleados suben "considerablemente" en 837 más.



"Uno de los pocos datos positivos es el relacionado con los parados de larga duración, descendiendo por sexto mes consecutivo en 1.534", ha detallado, para matizar que las ramas donde más se concentran los parados de larga duración, "como viene siendo habitual", son Administración Pública y hostelería.



Finalmente, se han firmado 53.567 contratos, descendiendo la cifra de contratos firmados respecto al mes pasado un 9 por ciento, con 5.307 menos; y la contratación indefinida ha aumentado en un "insignificante" 0,6 por ciento.

Y, concluye que,"como viene siendo habitual la mitad de las contrataciones sigue siendo de menos de 15 días, debido al alto índice de contratos temporales que en el mes de octubre han supuesto el 95,62 por ciento".