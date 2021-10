Extremadura recibe 6,6 millones Seguridad Social a reforzar control Incapacidad Temporal

La Seguridad Social destinará 315 millones de euros a reforzar el análisis y el control de la Incapacidad Temporal (IT) en el marco de los convenios de colaboración que tiene suscritos con las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Concretamente, de ese total, Extremadura recibirá 6,6 millones de euros. De hecho, este crédito, correspondiente al año 2021 y consignado en los Presupuestos Generales del Estado, se distribuirá entre las comunidades autónomas y el Ingesa en proporción al número de asegurados con derecho a la prestación de IT en el sistema de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio anterior.



El objetivo de estos convenios es establecer acuerdos de colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, a través de las respectivas consejerías de Salud, para estudiar el comportamiento de la prestación de IT en cada comunidad y para establecer los controles oportunos sobre dicha prestación de forma coordinada.



Además, se ha incluido la posibilidad de que esta cuantía sea destinada a la mejora de los procesos de control y gestión de la IT y a la creación de unidades médicas especializadas en las patologías más prevalentes.



Además, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, como novedad, entre los objetivos de los convenios se plantea el empleo de herramientas predictivas en los reconocimientos médicos a realizar por los servicios públicos de salud y el refuerzo de medios materiales, informáticos y humanos, incluida la incentivación de estos últimos.



"En definitiva, se trata de propiciar un óptimo funcionamiento de la dinámica de la prestación y garantizar la finalidad protectora de la misma, conjuntamente con el control necesario para evitar posibles fraudes", subraya el Departamento que dirige José Luis Escrivá.



Por tanto, las comunidades autónomas y el Ingesa se comprometen a destinar el crédito recibido a las actuaciones antes mencionadas, así como a justificarlas mediante las oportunas memorias técnicas y financieras que con carácter anual serán remitidas por cada comunidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).



De esta forma, Cataluña será la comunidad que más fondos reciba, casi 60 millones de euros, seguida de Madrid (57,1 millones), Andalucía (54,8 millones) y Comunidad Valenciana (33,5 millones).



Las menores cantidades serán para La Rioja (2,21 millones), Cantabria (3,78 millones) y Asturias (6,38 millones de euros). El Ingesa, por su parte, percibirá 787.558 euros.