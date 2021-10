Vara cree que el momento para abordar la financiación autonómica "no es perfecto"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que las circunstancias que acompañan a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica "tampoco acompañan", al llegar en un momento en el que las circunstancias de la pandemia "distorsionan" la base para su cálculo.



En concreto, ha recordado que las reglas de gasto están suspendidas y los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, están "dopados" con los fondos europeos, por lo que se "distorsiona el coste efectivo real, que es la base para calcular la financiación autonómica".



Por todo ello, ha reconocido, el momento de iniciar esta negociación "no es perfecto", motivo por el que ha propuesto que se intente empezar a hablar sobre "aspectos de la financiación y no sobre el global".



Cuestiones como qué se entiende por población protegida, población ajustada, servicios fundamentales, esenciales..., y en este punto ha abogado por entablar la negociación desde una "estrategia de acuerdos" y no desde otra de bandos, aunque ha reconocido que comunidades que comparten problemas buscarán "soluciones parecidas", al tiempo que ha advertido que "alguien debe pensar en el interés general" del país.



El dirigente extremeño ha señalado ha advertido además que será muy importante la financiación de la sanidad, sobre la que apuesta por elevar su peso del 5,7% del PIB al menos al 7%, para poder dar respuesta a los medicamentos pendientes de ser aprobados, y que tendrán un "impacto enorme en el gasto sanitario".



"Son pequeños grandes debates sobre los que hay que ir llegando a acuerdos", ha señalado Fernández Vara en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.



Así ha reiterado que los problemas de Extremadura son "más parecidos" a los Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Asturias, que los que tengan Cataluña, Andalucía o Murcia, que son "realidades diferentes".



En este sentido, ha abogado por los acuerdos entre gente que "siendo de un partido o de otro", tienen intereses "diferentes", pero "alguien debe pensar en los intereses comunes, de España, y en ese interés general es en el que tenemos también que pensar todos a la ora de buscar la mejor fórmula posible".



MÁS RENOVABLES ANTE EL PRECIO DE LA LUZ



Por otro lado, sobre el incremento de la factura eléctrica, ha señalado que la "solución definitiva" al incremento de los precios se encuentra en las energías renovables.



Así, Fernández Vara aboga por "avanzar mucho" en la instalación de energías renovables, porque "todo lo que se está haciendo ahora es pura coyuntura", y que se está "pagando la dependencia que Europa tiene del gas, probablemente por no haber puesto el énfasis en las cosas realmente importantes en la construcción europea, y la energía lo es".



"La solución definitiva es seguir incrementando todos los años 3.000 o 4.000 MW en energías renovables y limpias que son mucho más baratas", ha añadido, y como ejemplo ha puesto la propia comunidad extremeña, y el interés suscitado en proyectos industriales que tienen la posibilidad de "poner al lado una planta fotovoltaica porque saben que con ello se paga la mitad de lo que se está pagando".