Extremadura recibe 6.633 solicitudes de ayudas autónomos y empresas afectadas por pandemia

Rd./Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura ha recibido un total de 6.633 solicitudes por parte de autónomos y empresas afectadas por la pandemia de las ayudas contempladas en el decreto ley 5/2021, dotado con algo más de 106 millones de euros.

Así lo ha explicado este miércoles la directora general de Empresa, Ana Vega, durante su intervención en la Comisión de Economía, Ciencia y Agenda Digital en la Asamblea de Extremadura, donde ha detallado que se han presentado un total de 3.685 solicitudes en la segunda convocatoria de las ayudas financiadas por el Gobierno de España para "mejorar la solvencia de los autónomos y empresas y paliar el endeudamiento", reguladas en Extremadura, en el Decreto 7/2021.

Igualmente, la responsable ha explicado que se trata de un 25 por ciento más en la primera convocatoria. “Esta cifra asciende a 6.633 solicitudes en las dos convocatorias lanzadas por la Junta de Extremadura, de las que 2.948, correspondientes a la primera, han sido resueltas 2.938, en las que las 10 restantes se está a la espera de la Agencia Tributaria”, ha aclarado.

Así pues, en total, tal y como ha reiterado en su intervención, se han pagado ya 32.980.408,92 euros de los 106,5 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Al mismo tiempo, la directora ha indicado que del total de solicitudes de estas ayudas en la región, cuya base es el Real Decreto 5/2021 del Gobierno central, 4.421 son autónomos, 57 “grandes empresas de grupos” y el resto pymes, según informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, Vega ha aclarado que “nuestro tejido empresarial es más pequeño que en otras comunidades autónomas dado que hay más grandes multinacionales que incrementan el volumen de las ayudas”.

Por sectores, respecto a las ayudas pagadas, destaca el de la hostelería, turismo y agencias de viajes con un 37,3% con un importe total de 12,3 millones de euros, seguido del comercio mayor y menor con un 28,6% con 9, 5 millones de euros y, en tercer lugar, industria y agricultura con un 17,2% con más de 2,8 millones de euros.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el total de número de solicitudes, destacan en primer lugar el sector de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados un 27% con un volumen solicitado del 6%, mientras que en segundo lugar se encuentra la hostelería y turismo con un 22% y volumen de 63%.

En esta línea, Vega también ha señalado que esta semana se han pasado los datos a la Agencia Tributaria y “esperamos poder empezar a pagar las ayudas de las solicitudes de la segunda convocatoria la próxima semana”.

Por último, la directora de Empresa ha indicado que “no podemos estar satisfechos con la situación que atraviesan nuestros autónomos y empresas y, conscientes de dicha situación, nuestro objetivo es trabajar, trabajar y trabajar para que lleguen cuanto antes dichas ayudas y, por ello, nunca antes se había hecho una tramitación tan rápida y que se comiencen a pagar en tres semanas, tal y como pasó con la primera convocatoria”.



EL PP CRITICA QUE SOLO SE HA EJECUTADO EL 30% DEL IMPORTE



El diputado del Grupo Parlamentario Popular Hipólito Pacheco ha afeado que, a pesar de que a Extremadura le correspondía 106 millones de euros de las ayudas para los sectores afectados por la pandemia, a fecha de hoy solo se han ejecutado 32 millones, lo que equivale a un 30 por ciento.



De esta forma, el 'popular' ha considerado que dichas ayudas se están gestionando "muy mal" y la administración autonómica "no puede sacar pecho" cuando se ejecuta apenas un 30 por ciento de los fondos, además de preguntar "qué ha fallado".



Asimismo, Pacheco ha trasladado que a su grupo le siguen llegando "dudas" y "anhelos" de los autónomos para acceder a estas ayudas, de las que en ocasiones estos profesionales han lamentado algunas "trabas" burocráticas para acceder a ellas.



El diputado del PP ha considerado que las ayudas para los sectores afectados por la pandemia son más necesarias que nunca y los autónomos que tuvieron que cesar su actividad o cerrar sus negocios se merecen una explicación.



En su segundo turno de intervención, Pacheco ha aseverado que la respuesta dada por la directora general de Empresa no es la que esperaba su grupo, además de criticar que el consejero de Economía, Rafael España, afirmó en el pasado pleno que la economía muestra signos de recuperación "sólidos", algo que se recoge en los PGEx.



Una cuestión que, en opinión del 'popular' "ofende a la inteligencia" de los extremeños y no concuerda con las previsiones de organismos económicos, por lo que ha considerado que si se parte de un "diagnóstico falso" se harán "políticas equivocadas".



Por ello, en su opinión, el "fracaso" de estas ayudas está en la "maraña legislativa", "dejadez" e "insolencia" del Gobierno de España y de la Junta de Extremadura.



Asimismo, Hipólito Pacheco ha considerado que se necesitan ayudas más que nunca porque no está claro que se haya terminado la pandemia ni que no vaya a haber otra ola, a lo que se une el aumento de la factura de la luz, la subida de las cuotas a los autónomos y el posible pago de peaje en autovías.



Finalmente, el diputado de Grupo Parlamentario Popular ha preguntado a la Junta cómo va a exigir al Gobierno de España que los millones que le corresponde a los empresarios de Extremadura de las ayudas que no se gasten de aquí a final de año se queden en la región.



A este respecto, la directora general de Empresa, Ana María Vega, ha planteado que, con respecto al remanente que pudiese quedar de las ayudas, la Junta de Extremadura, en Consejo de Gobierno, ha acordado solicitar al Gobierno de España que se pudieran quedar esos fondos en la región para destinar al relanzamiento de las empresas.