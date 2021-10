Airef rebaja al 3,8% y 6,2% previsiones crecimiento PIB 2021-2022 que realiza Extremadura

Ep.

La Airef rebaja al 3,8 por ciento y al 6,2 por ciento las previsiones de crecimiento del PIB extremeño para 2021 y para 2022, respectivamente, que realiza la propia comunidad autónoma de Extremadura (y que se sitúa en un incremento del 5,5 por ciento en 2021 y entre el 6 y el 7,1 por ciento de crecimiento en 2022).



Parte del diferencial de crecimiento previsto para el 2021 puede deberse a la mayor caída estimada en 2020 por parte de esta comunidad, así como a una mayor disponibilidad de información por parte de la AIReF, que incluye en sus previsiones las últimas revisiones de la Contabilidad Nacional.



Las estimaciones realizadas por la comunidad autónoma de Extremadura se encuentran dentro del intervalo de previsiones del consenso de instituciones, que estima crecimientos entre el 3,4 y el 6,6 por ciento para el año 2021 y en el rango de entre un 5,2 y un 7,2 por ciento estimado para 2022, según apunta la Airef en su informe sobre las previsiones macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Extremadura.



De este modo, en dicho informe, la AIReF avala como "prudentes" las previsiones macroeconómicas para 2022 de Extremadura y como "muy poco probables", pero "admisibles" dado el actual entorno de "incertidumbre", las estimaciones para 2021.



Con ello, las previsiones del PIB y empleo de la Comunidad Autónoma para 2021 se encuentran por encima del límite superior al 80 por ciento de confianza de las estimaciones de la AIReF, pero las primeras dentro del rango estimado por el consenso de instituciones.



De este modo, para 2022, las previsiones de crecimiento del PIB de Extremadura, en el escenario más optimista, se encuentran por encima de la estimación central de la AIReF, pero por debajo del percentil 60, mientras que en el escenario más pesimista y en ambos escenarios para el empleo se sitúan por debajo, señala en nota de prensa la Airef.



Así, Extremadura es más optimista que la AIReF en la senda esperada del PIB en 2021, así como en la recuperación prevista en 2022, pero las diferencias se consideran "aceptables" dada la "elevada incertidumbre" existente en el contexto actual.



EMPLEO



Respecto al empleo, Extremadura presenta estimaciones más optimistas que la AIReF para 2021 y más pesimistas en 2022, pero se consideran "admisibles" en el "entorno de incertidumbre" generado por la Covid-19. En concreto, las previsiones de la comunidad suponen un crecimiento del empleo del 3,3 por ciento en 2021 y entre un 2,2 y un 2,7 por ciento en 2022 (2,5 por ciento en promedio).



También, la AIReF estima un crecimiento del 0,5 por ciento en 2021 y del 3,3 por ciento en 2022. El empleo estimado por la comunidad para 2021 también resulta "optimista" en relación con las estimaciones del consenso de instituciones que lo sitúan entre el 1,9 y el 3 por ciento.



No obstante, la "intensa recuperación" prevista por Extremadura para el empleo en 2021, con relación a la previsión de la AIReF y otras instituciones, está ligada en parte al "fuerte retroceso" previsto por la comunidad para el 2020, casi cuatro puntos porcentuales mayor que la caída estimada por AIReF.



Dicho lo anterior, la Airef recalca que aún persiste un "elevado grado de incertidumbre", incluso sobre los datos referentes al año 2020, para los que aún no se ha publicado la estimación oficial del Instituto Nacional de Estadística.



Tal y como indica el Instituto Nacional de Estadística, las estimaciones elaboradas desde marzo de 2020 son susceptibles de sufrir "elevadas revisiones" para el conjunto nacional. Asimismo, a diferencia de años anteriores, aún no existe una estimación oficial de la contabilidad regional del año inmediatamente anterior. Ello "dificulta las estimaciones y supedita el análisis de sesgos a la validez de las estimaciones para 2020".



Por otra parte, la metodología empleada por Extremadura para obtener las previsiones se considera "adecuada". Esta comunidad utiliza, para estimar el PIB, una metodología basada en un modelo factorial que incorpora la información más relevante de distintos indicadores de coyuntura representativos de la actividad económica, cuya evolución se prevé y corrige de variaciones estacionales y de calendario mediante el uso de modelos univariantes.



Para el empleo, se usan métodos de regresión lineal que estiman el comportamiento de dicha variable con relación a la evolución prevista para a nivel nacional, apunta la Airef.



Finalmente, a la luz del análisis llevado a cabo, la AIReF señala que Extremadura cumple con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE, como especifica en su artículo 4 la Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre de 2011.