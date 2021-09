Unai Sordo: Es "disparate de Champions League" la propuesta de jubilación a los 75 años

Ep

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido "con toda contundencia" al Gobierno y "particularmente" al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Sordo considera que dar certidumbres sobre las pensiones es "clave", y subraya que "no es una medida que se pueda ni valorar, no es ni serio y por tanto, hay que descartar este tipo de despropósitos que a veces se dicen porque tienen que salir del imaginario de la gente", ha expuesto.



Así ha respondido el líder sindical a las declaraciones del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien apuntó en una entrevista que hace falta un "cambio cultural" para trabajar más entre los 55 y 75 años. El ministro ha aclarado después que España "tiene una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar".



A este respecto, el secretario general de CCOO ha sostenido que en España "no se va a tocar" la edad legal de jubilación, y ha advertido de que "si se toca, si alguien se plantease ese escenario, el conflicto con los sindicatos sería de máxima intensidad", pese a lo cual ha insistido en que "nadie está planteando esto en ningún sitio" y ha pedido "menos frivolidades con algunas reflexiones".



También se ha referido a otra de las declaraciones del ministro José Luis Escrivá que, para Sordo, "no deja de tener su guasa" cuando "vino a decir" que en España hay una cultura que hace que los trabajadores a partir de los 55 años en general tengan una tasa de actividad menor que otros países de Europa.



Esto último, ha comentado, "es verdad", pero "no es un tema cultural" como sí lo sería la copla, sino "un tema de incentivos" en un país como España en el que las empresas hacen lo que se les ha incentivado hacer, "que es despedir y que es despedir trabajadores de 55 o 57 años para contratar a otros de 25 o 27 que cobran un 40 por ciento menos".



En este sentido, ha achacado dicha situación a que se ha fomentado la caída de los salarios y a que "se ha abaratado y facilitado" el despido, y ha reiterado que "esto no es cultural" sino "incentivos" y que, ante ello, lo que hay que hacer es cambiar esos incentivos, mejorar los salarios de entrada de la gente más joven, y evitar los despidos "haciéndolos más difíciles".



"Eso es lo que toca hacer en la Reforma Laboral, porque esto no es un tema cultural", ha concluido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar, acompañado de la secretaria general del sindicato en Extremadura, Encarna Chacón, en un acto sindical en Badajoz.