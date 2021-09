Monago cree que administraciones tienen que "echar una mano" frente a los daños por lluvia

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha defendido que, aparte de los seguros, las administraciones tienen también que "echar una mano" para afrontar los daños provocados por las lluvias de los últimos días en la comunidad.

Tras defender que "lo primero" que hay que hacer "siempre que se produce un hecho de esta naturaleza", como son la consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso "muy importante", son las valoraciones de los daños por parte de los peritos, las compañías de seguros y los propietarios, ha afirmado que "luego tendrá que venir también la compensación a estos daños y tendrá que actuar el Sistema del Consorcio de Compensación de Seguros".

A preguntas de los medios durante su asistencia este viernes en Cabeza del Buey (Badajoz) a la entrega del Premio Muñoz Torrero, Monago ha propuesto también que las administraciones tienen también que "echar una mano" para reparar los daños que se han producido en algunas zonas de Extremadura.

Al mismo tiempo, ha incidido en que hay que seguir manteniendo "mucha precaución" y "sobre todo no levantar el pie, no confiarnos, porque el fenómeno adverso sigue afectando a buena parte de España, y lo más importante aparte de las propiedades, es intentar que no haya ninguna víctima como hasta ahora ha sido".

Ha pedido así "mucha precaución" y ha defendido que "primero hay que hacer la valoración y luego intentar entre todos que se reparen los daños que se han producido y que se compensen".