Apag Extremadura Asaja recibirá a Luis Planas en la Feria de Zafra con una protesta

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado la organización la protesta, tras conocerse que el ministro estará el próximo martes en Zafra en la inauguración de su feria ganadera, y después de que integrantes de la organización agraria hayan pasado los últimos cuatro días acampados en las puertas del ministerio en los que Planas "no se ha dignado" a recibirles.

En este sentido, ha explicado que, "como él no nos ha querido escuchar aquí, en su casa, lo hará cuando vaya a Extremadura, que es la nuestra", porque "no se ha dignado a dedicar un minuto para escuchar la voz del campo y nuestros problemas".



No obstante, le ha garantizado se verán "en breve", en referencia a la próxima feria ganadera, y para lo cual le han dejado una pancarta en las puertas del ministerio en la que se puede leer "Planas, te esperamos en Zafra", donde le recibirán "como él se merece".



El dirigente agrario considera "lamentable" que la clase política solo se acuerde de la agricultura y la ganadería en la campaña electoral, pero luego, cuando llegan al Gobierno, "se les olvida todo".



Tras unos días acampados en el corazón de Madrid, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha querido agradecer a los ciudadanos de la capital "el apoyo prestado estos días" con "numerosísimas muestras de ánimo y apoyo" desde el primer día. Los ciudadanos, a diferencia de los gobernantes, señala, "sí que están concienciados con la importancia del campo".



Y, el dirigente agrario ha llamado la atención a todos los agricultores y ganaderos de la "importancia del momento" y de lo que se están jugando, por lo que ha hecho un llamamiento para que "todos" se movilicen en Zafra en defensa del campo.