UPA-UCE, ante campaña de vendimia: "Los agricultores están abocados a una ruina segura"

UPA-UCE Extremadura ha asegurado que los viticultores están abocados a una "ruina segura" y ha reclamado ayudas directas para este sector, que ya "no sabe cómo afrontar una situación continuada de ruina".



De este modo, la organización agraria ha lamentado la "pésima" tendencia de precios que arrastra la uva desde las últimas tres campañas, al tiempo que se ha mostrado muy preocupada por la cantidad de inversiones que los productores llevan a cabo en sus explotaciones para ser más competitivos, a pesar de continuar con precios de hace años con los que "ni de lejos pueden cubrir lo que les cuesta producir".



"Estamos esperando a que de una vez se calculen los costes de producción y no se permita vender la uva por debajo de ese precio. Por su parte, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) también tiene que hacer su labor correspondiente y no permitir que ninguna bodega pague unos precios por debajo de costes", ha reclamado la responsable del vino de UPA-UCE Extremadura, Catalina García.



UPA-UCE ha recalcado la calidad excepcional de la uva que se está recogiendo en esta campaña, ya que cuenta con una graduación de más de 15 grados, además de señalar que la plantación está sana debido a la ausencia de grandes enfermedades y a que los agricultores son "cada día más profesionales y tratan mejor la plantación".



Sin embargo, la organización agraria ha lamentado, a través de una nota de prensa, que la sequía continuada está haciendo que muchas cepas no puedan sacar adelante toda la producción. Así, se espera que la producción de uva tinta registre una merma del 50 por ciento o más y en el caso de la blanca se estima una reducción de la producción de entre el 30 y el 40 por ciento.



"A pesar de esta reducción, tenemos una calidad excepcional y unos grados inusuales para la fecha. Las temperaturas nocturnas han sido más frías con respecto al día y eso ha favorecido la maduración de las viñas", ha apuntado García.



En esta línea, UPA-UCE Extremadura ha aseverado que tiene claro que el viñedo no puede seguir así. "El sector necesita de ayudas directas porque los agricultores no saben cómo van a salir de una situación continuada de ruina", ha sentenciado.