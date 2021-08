La Unión convoca manifiestación el 7 de septiembre para denunciar "robo" a fruticultores

La organización agraria La Unión Extremadura ha convocado una manifestación el próximo día 7 de septiembre en Mérida, con motivo de la celebración de los actos del Día de Extremadura, para denunciar el "robo" que se está produciendo a los fruticultores extremeños a manos de las centrales hortofrutícolas, y con la "inacción" del Ejecutivo regional.

En ese sentido, la manifiestación, según ha trasladado La Unión a la Delegación del Gobierno, partirá en coche desde la Rotonda de las Tres Fuentes, y llegará a las 19,30 horas a Presidencia de la Junta de Extremadura para entregarle al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un manifiesto en el que lamentan su "inacción y permisividad del atraco que están sufriendo los fruticultores extremeños a manos de las centrales hortofrutícolas".

Una manifiestación a la que La Unión va a invitar a sumarse al resto de organizaciones y asociaciones agrarias, ya que a su juicio "éste es un problema de todos los agricultores con independencia de su filiación".

Y es que, según explica, las perspectivas de esta campaña en los precios de la fruta de hueso "eran muy halagüeñas", ya que a la apertura del mercado brasileño se unía el descenso de más del 40 por ciento de la producción de fruta debido a las heladas que azotaron Europa los días 6 y 8 de abril.

Sin embargo, la realidad es que los precios a los que cotiza la fruta esta campaña sobre el terreno "están incluso por debajo del año pasado, con unas pérdidas calculadas de alrededor de los 3.500 euros por hectárea de ciruelas y algo menos en melocotón, nectarina y paraguayo", señala La Unión.

A esta situación se añade que la misma fruta que se están pagando a los agricultores a menos de 0,15 euros por kilos, está "en las estanterías de los mercados a más de 3,5 euros el kilo", lo que supone una subida del 2.300 por ciento.

Finalmente, señala La Unión que el "principal responsable" de que esto suceda, es la administración que tiene transferidas las competencias de control para que se cumpla la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y que "debería sancionar a las centrales hortofrutícolas" que no la respetasen, que no suscriban el correspondiente contrato de compra-venta, que pague precios por debajo de los costes de producción o que no respeta el calendario de pagos.

Ante esto, La Unión lamenta que la Junta de Extremadura "no solo no hace cumplir la Ley, sino que además premia a quienes la incumplen, los que se están enriqueciendo a costa del agricultor".