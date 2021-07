Creex ve "positivo" descenso paro, pero alerta de que "muchos" empleos no se cubren

Ep

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha señalado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves son "positivos", aunque con una tasa de paro de más del 19 por ciento "no se pueda hablar de que la situación sea buena".



"Ha subido la población activa, también la población ocupada y ha caído el paro", lo cual "lleva a cierto optimismo, porque refleja un empuje en la actividad, muy intenso en sectores como la construcción, y con factores como las inversiones en bienes de equipo, que dinamizan la economía", ha explicado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, en nota de prensa.



En el lado "negativo", ha vuelto a señalar que, según esta EPA, hay más de 95.000 personas en la región que afirman que buscan empleo, "pero curiosamente hay muchas ofertas de empleo, en numerosas empresas de sectores diversos, que se quedan sin cubrir".



Para el dirigente de la organización empresarial extremeña, se trata de "un problema" que debe analizarse a fondo, dado que no se está hablando de perfiles "súper especializados, de altísima cualificación", sino de perfiles en oficios relacionados con la construcción, los servicios o la agricultura, "donde con una cualificación mucho menor, y con actitud y aptitud, se podría cubrir la oferta de empleo".



Por tanto, ha añadido, hay que trabajar "como ya estamos haciendo en el seno del diálogo social con el Sexpe" en mejorar la empleabilidad de esas personas, ya que el "grueso de parados en la región no cuenta con una formación mínima", ha dicho.



"Tenemos que afrontar este problema y poner solución, porque no solo se está reflejando en las cifras de desempleo, sino que también es un factor, la falta de mano de obra adecuada, que lastra el crecimiento de las empresas a corto y medio plazo", ha asegurado, junto con que "puede derivar en un problema mayor de estancamiento económico que ponga en peligro la creación de riqueza y el propio estado del bienestar".



AYUDAS SIN DEMANDAR



En cuanto a las ayudas que se están poniendo sobre la mesa para paliar la situación de las empresas, Javier Peinado las ha tachado de "necesarias pero insuficientes" para el calado que ha tomado la crisis económica derivada de la pandemia, "y más cuando estamos inmersos en una nueva ola de contagios".



Además, ha criticado que todo apunta a que "parte" de los 106 millones de fondos de ayudas derivadas del decreto estatal se van a quedar sin emplear "porque los requisitos son tan excluyentes, y alejados de la realidad socioeconómica de regiones" como Extremadura "que muchas empresas y autónomos, pese a necesitar con urgencia ayudas, no podrán acceder".



Por ello, ha demandado "más ayudas, pero también criterios flexibles y adecuados que permitan el acceso, y también una asignación de los fondos rápida y eficaz", ha concluido.