UPA-UCE: "Revisión al alza" precios tomate para que agricultores "puedan cubrir costes"

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado este martes una "revisión al alza" de los precios del tomate para ésta y las próximas campañas, que compense los costes de producción que tienen que afrontar los agricultores.



Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, añadiendo que la campaña del cultivo del tomate en la región se presenta con "buenas expectativas" tanto en producción como en calidad, debido a que la climatología favorece una producción con tendencia "al alza", superior a la del año pasado que fue "catastrófico", por lo que se espera un producto de "muy buena calidad" en este ejercicio.



Huertas ha recordado que la superficie dedicada este año al cultivo del tomate en Extremadura es de 23.284 hectáreas y la producción contratada de 2.126.970 toneladas, mientras que en el mercado internacional continúa la "fuerte demanda" de transformado, que genera precios más altos que en años anteriores puesto que ahora no hay estocaje en las industrias.



Sin embargo, el problema vuelve a radicar en los bajos precios que reciben los agricultores: "después de la presión que hicimos junto a las cooperativas en la que conseguimos una subida de unos seis euros por tonelada, el precio es claramente insuficiente para paliar la subida de costes de producción que los agricultores han tenido en los últimos años".



Para esta organización agraria, esto no tiene relación con la situación del mercado, dado que la correspondencia entre la industria y el agricultor "no funciona y está perjudicando claramente a la evolución de este sector", ya que son los agricultores quienes "sufren una descompensación clara en el reparto de los beneficios".



También ha destacado que el sector del tomate requiere de una gran inversión, no solo de campaña sino también de maquinaria y tecnificación, por lo que ha mostrado su temor en que muchos productores de tomate se planteen abandonar el sector si no se produce un giro en la situación.



Por este motivo, desde la organización, insisten en que los precios del tomate tienen que subir para garantizar la viabilidad y el futuro del cultivo pues, es "inadmisible que en un cultivo estrella para nuestros regadíos, que mantiene un gran sector industrial en Extremadura y miles de puestos de trabajo, nos encontremos con que los productores, que son la pieza indispensable, no puedan cubrir costes".