PP no entiende "triunfalismo" Junta al dar por hecho que está conformado nuevo modelo PAC

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Mercedes Morán, ha señalado este martes que los 'populares' no entienden el "triunfalismo" del gobierno de Guillermo Fernández Vara al dar por hecho que ya está conformado el nuevo modelo de la PAC.

Asimismo, la diputada 'popular' ha enviado un mensaje de cautela a los agricultores y ganaderos extremeños ante la "irresponsabilidad" de la Junta, habida cuenta de que "está dando por sentado" que se materializará un planteamiento de la PAC que "ni siquiera se votó" en la conferencia sectorial del día 14 de julio.

Así pues, Morán ha criticado que desde el Gobierno regional se hable ya de un nuevo modelo cuando "el único consenso" entre los consejeros del ramo fue "la falta de transparencia del Ministerio", según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Igualmente, la dirigente 'popular' ha afirmado que no se facilitó ningún tipo de documentación y que lo que sí se dio por hecho es que había que seguir trabajando hasta conseguir el diseño final del plan estratégico.

Sin embargo, considera que la Junta está generando expectativas sobre un documento que puede variar a lo largo de los meses con los intereses que defiendan cada una de las comunidades autónomas.

A este respecto, la portavoz de Agricultura ha lamentado que la Junta ofrezca datos que no están cerrados: como que "ganará el 80% de los agricultores y ganaderos, aunque, por más que se le pregunta a la consejera, ésta no dé ni una sola cifra".

En esta línea, según sus palabras, la consejera da también por hecho que nuestras comarcas estarán presentes en 8 regiones del sistema de regionalización de ayuda básica, pero "no dice lo importante", el importe medio y qué comarcas de otras CCAA van a convivir con las extremeñas. "De eso va a depender la ayuda que reciban los agricultores y ganaderos", ha apostillado.

Sobre el cultivo de tabaco, Mercedes Morán ha matizado que la aseveración que hace el gobierno de Fernández Vara sobre que habrá una región tabaquera es "a priori una buena noticia", pero el problema es que no hay manera de saber el importe con el que se dotará esa región.

"Nada haya dicho la Junta de Extremadura sobre si la región 24 tabaquera va a lograr mantener los mismos fondos, que es lo que interesa realmente a los tabaqueros de nuestra región", ha aseverado.

Asimismo, Morán ha señalado que no se puede dar como definitiva la propuesta de regionalización de ayuda básica a la renta porque hay territorios que exigen otra conformación. Tampoco está claro, a su juicio, quién obtendrá el pago redistributivo, ni está cerrada la distribución del presupuesto de las ayudas asociadas.

Morán ha advertido que algunas CCAA quieren una diferenciación positiva del agricultor profesional que no está en el documento. "Esto lo defendía en un primero momento la Junta, pero luego abandonó la demanda para adoptar la tesis del ministro de un pago redistributivo para todos", ha recalcado.

VARA ASUME EL RELATO FICTICIO DE LA NUEVA PAC

En otro momento de su intervención, la portavoz de Agricultura ha señalado que Vara es parte de "ese relato ficticio" de una nueva PAC que ha ido perfilando, siempre en la más absoluta opacidad, el ministro Planas. Una nueva PAC que, según saben fuentes del PP, contará con "menos dinero y más requisitos".

De esta forma, partiendo de esa realidad, tanto la consejera como Vara, están creyéndose sus propios relatos. Para los 'populares', el gobierno de Vara debería haber dejado claro en la sectorial que Extremadura no se levanta de la mesa hasta que no se certifique que no se va a perder ni un euro de los agricultores y ganaderos.

Sobre los eco-esquemas, Morán ha señalado que son "un escollo en el camino hacia un consenso" no solo para las CCAA, sino para los agricultores y ganaderos que tendrán que cumplir más exigencias de sostenibilidad ambiental. Este, según ha explicado la portavoz, fue uno de los puntos con mayor controversia en la última sectorial.

Por ello, lo que se acuerde al final de la negociación será importante, ya que lo que se dedica del presupuesto en relación con este apartado es un 23% del total. "Es una temeridad adelantar que gana el 80% de los ganaderos y agricultores sin conocer cómo serán los eco-esquemas", ha subrayado.

Finalmente, para el GPP, es evidente que la Junta ha emprendido una huida hacia delante, porque la realidad es que según el propio ministro de Agricultura hay que seguir trabajando para llegar a un consenso que él mismo reconoce que es difícil.

"Esto no se cierra porque la consejera esté de acuerdo con el ministro, sino cuando se acaben las negociaciones con las comunidades", ha sentenciado Morán, quien ha recordado que el objetivo de la Junta debería ser conseguir los 750 millones de euros anuales que vienen a Extremadura de la actual PAC, negociada por Monago.