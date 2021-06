Rechazada iniciativa de PP para alianzas contra despoblación y régimen fiscal especial

Ep

La Asamblea ha rechazado este jueves una propuesta de impulso del PP que pedía que la comunidad autónoma de Extremadura establezca alianzas contra la despoblación y exija un régimen fiscal especial para la región.



Los grupos del PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y el PP y Ciudadanos a favor de esta propuesta defendida en el pleno de la cámara legislativa extremeña por la diputada del PP Cristina Teniente.



En su intervención, Teniente ha detallado el contenido de la propuesta que, entre otros aspectos, instaba a la Junta a unirse a la alianza formada por Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, para trabajar contra la despoblación.



También a reclamar ante el Gobierno de España la aprobación de un régimen fiscal especial para Extremadura que confiera a la región un tratamiento fiscal singular con medidas como la reducción hasta el tope máximo en los costes de la Seguridad Social para las empresas quese instalen en Extremadura o negociar un tipo especial reducido del Impuesto sobre Sociedades.



Además de negociar una reducción de la parte de la cuota íntegra del IRPF que corresponda a las rentas que hubieran sido obtenidas en Extremadura y a negociar un plan para minorar la fiscalidad de otras figuras impositivas, cedidas y no cedidas por el Estado, y de los tributos locales.



Durante su intervención, Teniente se ha referido a que las comunidades de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha han seguido dando pasos decisivos, ahora mediante la firma de la Declaración de Albarracín, donde piden al Gobierno de España una serie de medidas, entre las que incluye ventajas fiscales en sus territorios, no solo paraCuenca, Soria y Teruel, ya recogidos, sino incluso para extenderlo a determinadas zonas con características similares.



Así, y a pesar de que Extremadura cuenta también con ese marco jurídico que permitiría diferenciarla en términos positivos, ha criticado Teniente que la Junta ni se une a ellas ni reclama nada al Gobierno de España.



En este sentido, ha recordado también que ya en 2015, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el debate de investidura, pidió un régimen fiscal especial para Extremadura, aunque, tras conseguir el titular, "se olvidó".



No obstante, ha considerado que es más necesario que nunca porque, tras seis años de Vara en el gobierno de la Junta, Extremadura tiene un verdadero problema de despoblación, con la peculiaridad de que es la comunidad más pobre y que tiene más paro.



Una situación que se puede revertir, ha dicho, si se empiezan a tomar las medidas necesarias, aunque el problema de la comunidad es que se ha "quedado atrás" y que la despoblación "no está" en su agenda.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Jorge Amado ha mostrado su respeto por lo que hagan otras comunidades autónomas, al tiempo que ha defendido que, para hacer frente al reto de la despoblación, es "mucho más eficaz" actuar estableciendo alianzas con el conjunto de todas las autonomías, ya que no hay que "conformarse con parches".



En este sentido, ha valorado que la Junta participa "activamente" en todos los órganos de gobernanza, algo que se debe hacer "sin frentismos" y de forma coordinada con todos los territorios, además de asegurar que el reto demográfico requiere de "altura política" y de un "consenso político y social" y no de un discurso "ramplón" que pretenden hacer algunos, como el PP, ha dicho, para arañar "cuatro votos".



También, ha apuntado, que el Ejecutivo regional está trabajando en materia fiscal, con la implantación y consolidación de beneficios fiscales para las zonas rurales con el objetivo de fomentar el asentamiento.



Finalmente, Amado se ha mostrado "rotundamente" en contra de las políticas que fomenten la competitividad fiscal entre comunidades, ya que provocan desigualdad y ha recordado que tributan las personas y no los territorios.



El diputado de Cs Fernando Rodríguez Enrique ha recalcado que cuando se hable de fiscalidad y despoblación siempre se va a encontrar a Ciudadanos.



En esta línea, se ha referido a que cuando se habla de despoblación se suele hacer desde la perspectiva de lo urbano y no con la "vara de la ruralidad", algo que, en su opinión, es necesario.



Asimismo, ha considerado que el problema de la despoblación no es exclusivo de Extremadura ni de España, por lo que ha defendido que la alianza que se debería establecer debería tener "dimensiones europeas".



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén se ha referido a que de la lectura del texto y la exposición de la iniciativa se puede extraer que se está ante el debate sobre el modelo de desarrollo que debería tener la región, ante lo que ha reconocido diferencias entre ambos grupos sobre la forma de obtener los recursos.



Jaén ha defendido la "importancia crucial" del sector público para reactivar la economía del país, algo que se ha visto de manera especial, ha dicho, en el último año y medio, al tiempo que ha defendido que se debe crecer por la vía de la legislación, como con la derogación de la reforma laboral.



También ha considerado que es "política ficción" los grandes proyectos, ya que el tejido empresarial extremeño está constituido, fundamentalmente, por pequeños empresarios no tienen problema de impuestos sino de que la gente no va a sus establecimientos.



Por ello, ha defendido que se necesitan recursos de la administración y ha recalcado que "no se puede tirar a la baja" la fiscalidad de las empresas.