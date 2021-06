Extremadura espera que "pueda mejorarse" el decreto de ayudas del Gobierno

Ep.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha señalado que acata la decisión del Gobierno central de impedir que las empresas que no estén al corriente de sus obligaciones aspiren a las ayudas autonómicas para la recuperación, si bien espera que durante la tramitación del proyecto de ley "pueda mejorarse".

"Viene impuesto y por tanto no hay valoración", ha señalado el consejero extremeño, en referencia al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

España señala que solo le queda "acatarla", en alusión a la decisión del Gobierno, que entiende que "podría haberse mejorado", ante lo cual espera que en el procedimiento abierto del proyecto de ley se planteen "futuras ampliaciones en ese sentido".

De esta forma, según ha señalado el consejero al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa en Mérida, las ayudas irían destinadas a empresas "saneadas", que "no serían susceptibles, a priori, de necesitar las ayudas, lo que no quiere decir que no lo necesiten".

En todo caso, ha remarcado que las propias ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo regional, que contemplan 60 millones de euros, no ponen este "impedimento", en tanto que son "más abiertas". De esta forma, al no ser ayudas finalistas, son complementarias a las del Gobierno.

Por su parte, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, Mariano García y Gabriel Álvarez, respectivamente, presentes en la rueda de prensa, en tanto que han presentado un plan de digitalización junto a la Junta de Extremadura, han valorado que el Gobierno debería diferenciar entre la deuda generada antes de la pandemia y durante la misma para establecer los criterios de acceso a dichas ayudas.