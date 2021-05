Las ventas del comercio minorista crecen en abril un 25,3% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General del Comercio Minorista a precios constantes registró en Extremadura una tasa interanual del 25,3% en las ventas minoristas en el mes de abril (38,5% a nivel nacional), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en lo que va de año (enero-abril), las ventas minoristas registran una tasa del 0,1% en Extremadura respecto a 2020 (en España un 5,9%).

Mientras, el empleo en el comercio minorista en Extremadura registra una tasa anual del 1,8% en abril (0,0% en España), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

En relación a la media de ocupación de lo que va de 2021 (enero-abril), el comercio minorista en Extremadura alcanza una tasa de -0,8% respecto al año anterior (-2,3% a nivel nacional).

A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, el comercio minorista registró un aumento histórico de sus ventas del 38,5% en abril respecto al mismo mes de 2020, con lo que encadena dos meses consecutivos al alza tras sumar doce de descensos interanuales, según ha informado este viernes el INE.



En la serie corregida, el avance interanual de las ventas del sector fue del 41%, tasa 26,7 puntos superior a la registrada en marzo.



No obstante, hay que tener en cuenta que el mes con el que se comparan estos datos, abril de 2020, fue un mes marcado por el confinamiento domiciliario.



En concreto, las ventas de alimentos en el sector minorista han descendido un 2,2% en abril de este año en comparación con el mismo mes de 2020, mientras que las del resto de productos se han disparado un 102,9%, especialmente las del equipo personal (+327,1%) y equipo del hogar (+165%),



En términos mensuales, y en datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, el comercio minorista facturó un 0,4% menos en abril respecto al mes anterior, tasa 3,1 puntos inferior a la del mes anterior.



Por modos de distribución, todos ellos registraron repuntes en las ventas. El mayor aumento lo experimentaron las grandes superficies, con una subida de su facturación del 90%, seguido de las pequeñas cadenas (+72,5%), las empresas unilocalizadas (+37,9%) y las grandes cadenas (+10,8%).



En términos mensuales, y en datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, el comercio minorista registró una caída de la facturación del 0,4% en abril.



El descenso mensual del cuarto mes del año fue resultado, sobre todo, del descenso de las ventas en los productos no alimenticios, especialmente de equipo personal (-1,5%), seguido de los otros bienes (-0,7%) y del equipo del hogar (-0,4%).



Por su parte, la facturación de productos de alimentación cayó un 0,2%, mientras que las ventas de las estaciones de servicio lo hicieron en un 1,6%.



Todos los modos de distribución presentaron tasas mensuales negativas en relación al mes anterior, destacando las pequeñas cadenas, con un descenso del 1,8%.



LA OCUPACIÓN SE MANTIENE.



En el conjunto de España, la ocupación en el sector no registró variación en tasa anual en el mes de abril, situándose la tasa 2,1 puntos por encima de la registrada en marzo.



En las Estaciones de servicio la ocupación baja un 2,9% El mayor descenso del empleo se observa en las pequeñas cadenas (-2,8%) y en las grandes (-0,5%).



En términos mensuales, el empleo del sector subió un 0,6%, destacando el avance de la ocupación en las grandes superficies (+1,6) y, en menor medida, en las grandes cadenas (+0,1%).



Asimismo, las ventas subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en abril. Comunidad de Madrid (+48,6%), Illes Balears (+42,4%) y Andalucía (+40,6%) registraron los mayores aumentos, mientras que Extremadura (+25,3%), Comunidad Foral de Navarra (+28,1%) y Castilla-La Mancha (+31%) presentaron los menores incrementos.