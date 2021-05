La Unión urge a la Junta convocar ayudas para la modernización de explotaciones agrarias

La Unión de Extremadura ha reclamado a la Junta que convoque las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias tras tres años y medio sin hacerlo y con el presupuesto del PDR ejecutado al 50 por ciento.

A través de una nota de prensa, la organización agraria señala que el 27 de octubre de 2017 se publicó en el DOE la última convocatoria de ayudas para Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias en Extremadura y por la información que le ha facilitado la Junta de Extremadura, no está prevista una nueva convocatoria en la actual campaña.

En aquella convocatoria los titulares de explotaciones agrarias que quisieran hacer inversiones en maquinaria "no alcanzaban la puntuación suficiente para ser aprobadas las solicitudes", excepto para los jóvenes que llevasen menos de 5 años instalados.

Así pues, por estas dos circunstancias en los últimos 6 años "no se han aprobado ayudas para la renovación de maquinaria, para modernizar el parque de tractores que cada día están más obsoletos, con maquinaria antigua, contaminante, sin elementos de seguridad que hace que cada año tengamos que sufrir numerosos accidentes mortales", asegura la organización.

Igualmente, recalca que Extremadura es la comunidad autónoma de España que lleva más años sin la concesión de estas ayuda "tan importantes parta modernizar el campo extremeño" y, al mismo tiempo de los 169 millones de inversiones presupuestadas para la campaña 2020, dentro de la media del PDR 2014-2020, Extremadura "solo ha gastado 86 millones, el 50% del total presupuestado".

De esta forma, resalta que si no se convocan las ayudas "no es posible gastar los fondos presupuestados", pero son un "ejemplo claro de que no se convocan las mismas no por falta de presupuestos, sino por falta de voluntad política".

De hecho, en otras comunidades como Cataluña, se han ejecutado el 71,63%, teniendo que cofinanciar un 25% adicional con fondos propios al no ser región objetivo 1.

Por todo ello, La Unión Extremadura ha remitido una carta tanto al presidente de la Junta como a los partidos políticos para que exijan la convocatoria urgente de las ayudas del PDR para ejecutar los presupuestos al 100%.