La oposición insta a la Junta a exigir la liquidación del IVA del 2017

Los grupos de la oposición en la Asamblea --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que exija la liquidación del IVA de 2017, y que alcanzaría una cifra de 86 millones de euros, mientras que el PSOE ha asegurado que "lo reclamará".

Los grupos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras al celebración de la Junta de Portavoces que ha ordenado la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura de este jueves, 13 de mayo.

El diputado del PP Laureano León ha criticado que Fernández Vara esté "escondido" detrás del PSOE y no reivindique "lo nuestro", al tiempo que ha considerado que su "silencio" es una "muestra más de cobardía frente al señor Sánchez".

León ha recordado el "saldo a favor" de Extremadura de 86 millones de euros, una cantidad que es lo "suficientemente importante" como para que Vara "alce su voz de una vez por todas" en una reivindicación "justa" y "necesaria".

Así, ha criticado que la Junta no haya reclamado este importe, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras comunidades, por lo que ha indicado que el PP no alcanza a entender cómo no se defiende el "interés general" de Extremadura por mantener la "relación cordial con compañeros de partido".

De esta forma, ha aseverado que este asunto no son "cuestiones menores" ya que, con esa cantidad, se pueden poner en marcha muchas acciones encaminadas a favorecer el desarrollo de Extremadura.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha considerado que al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le está "faltando tiempo" en exigir la liquidación del IVA del año 2017.

"Le está faltando tiempo. Que deje ya de preocuparse por su partido y empiece ya a preocuparse por los extremeños. Si esto beneficia a los extremeños que no le importe quién gobierna en Moncloa", ha aseverado.

Asimismo, ha dicho que si Vara no quiere pedir esta cuestión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que realice esta petición a algunos de los ministros de Unidas Podemos. "Lo que no puede ser que en una situación extremadamente grave para los extremeños estemos perdiendo recursos", ha aseverado David Salazar.

Asimismo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado igualmente que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está "tardando" en solicitar el abono de esta cantidad.

"Nosotros estamos de acuerdo en que si el Tribunal Supremo ha dado la razón a las comunidades autónomas, y esto es una cuestión que beneficia absolutamente a Extremadura, yo creo que el señor Vara está tardando en solicitarlo al igual que ha hecho el señor Page en Castilla-La Mancha", ha destacado.

Finalmente, el diputado socialista Carlos Labrador ha aseverado que el gobierno de la Junta "reclamará" la liquidación del IVA, "como no podía ser de otra manera", pero ha indicado que "hay que referenciarse de dónde venimos con respecto a esto".

"Dinero que va a llegar a nuestra comunidad autónoma, satisfacción sin duda alguna, la comunidad autónoma, el gobierno lo reclamará, como no podía ser de otra manera, pero hay que referenciarse de dónde venimos con respecto a esto", ha apuntado.

En esta línea, ha sostenido que fue una medida "errónea" de una liquidación del IVA a las comunidades autónomas por parte del Ejecutivo del PP donde hizo una entrega de 11 meses en lugar de 12 en una determinada anualidad y que, con posterioridad, no fue corregida.

Asimismo, ha incidido en que en los presupuestos de 2019 era una medida de corrección económica que ya se incorporaba para ser abonada a la regiones aunque esas cuentas fueron rechazadas y la medida fue tumbada.

"Satisfacción, como no podía ser de otra manera, son recursos económicos que eran de esta región, que no llegaron en su debido momento y que ahora gracias a esta sentencia van a llegar", ha indicado.