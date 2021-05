Extremadura, segunda CCAA donde más cae la producción industrial en marzo, un -0,7%

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró en marzo una tasa de variación de -0,7% respecto al mismo mes del año anterior, por lo que se convierte así en la segunda comunidad autónoma donde más cae la producción industrial.

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de 15,1%, mientras que la variación mensual entre los meses de marzo y febrero fue de 3,2% (11,4% a nivel nacional), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de energía (-6,4%) y bienes de consumo (-6,2%); y positivas en bienes intermedios (12,9%) y bienes de equipo (8,2%).

Mientras, en España, se registraron tasas de variación negativas en todos los sectores: bienes de equipo (-9,4%), bienes de consumo (-2,2%), bienes intermedios (-1,1%) y energía (-1%).

Al mismo tiempo, en la Comunidad Autónoma los mayores incrementos de producción se registran en Reparación e instalación de maquinaria y equipo y en Confección de prendas de vestir.

Frente a ello, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, los descensos más elevados se producen en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados y en Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Del mismo modo, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de 0,1% respecto al año anterior (1,2% en España).

En Extremadura se reduce la producción en los sectores bienes de consumo (-11,8%) y bienes de equipo (-0,4%); y aumenta en bienes intermedios (4,3%) y en energía (3,9%).

Igualmente, en la Comunidad Autónoma los incrementos de producción más elevados se registran en Reparación e instalación de maquinaria y equipo y en Fabricación de muebles.

Por último, los descensos más elevados se producen en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados y en Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, el IPI se disparó un 15,1% en marzo en relación al mismo mes de 2020, registrando así su mayor alza en 24 años, concretamente desde abril de 1997, cuando subió un 17,8%.



Con el avance interanual de marzo, la producción industrial regresa a tasas positivas después de dos meses encadenando descensos. No obstante, hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con el dato de marzo de 2020, cuando la producción industrial empezó a sufrir los estragos de la crisis sanitaria.



Todos los sectores registraron en marzo de este año incrementos anuales de la producción. El mayor avance se lo anotaron los bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 50%, seguido de los bienes de equipo (+31%); los bienes intermedios (+17,5%); los bienes de consumo no duradero (+7,8%), y la energía (+2,1%).



Las actividades que más incrementaron su producción en marzo fueron otras industrias manufactureras, con un avance interanual del 55,3%; la fabricación de muebles (+49,4%) y la fabricación de vehículos de motor (+46,5%).



Las únicas actividades que recortaron su producción en marzo en tasa interanual fueron coquerías y refino de petróleo (-10,8%) y la industria del papel (-0,4%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial registró en marzo una repunte interanual del 12,4%, tasa 14,7 puntos superior a la del mes anterior.



SUBIDA MENSUAL DEL 0,4%



En términos mensuales (marzo sobre febrero), y dentro de la serie corregida, la producción industrial subió un 0,4% tras dos meses de retrocesos.



Tres sectores registraron en marzo tasas mensuales positivas, especialmente los bienes de consumo no duradero (+1,1%), seguido de los bienes de consumo duradero (+0,7%) y los bienes intermedios (+0,4%). Por contra, la producción bajó respecto a febrero en los bienes de equipo (-0,4%) y se mantuvo sin cambios en la energía.



Por ramas de actividad, los incrementos mensuales más acusados de la producción se dieron en la confección de prendas de vestir (+19,9%), la industria textil (+13,6%) y la extracción de antracita, hulla y lignito (+10,2%).



En el otro extremo, los mayores retrocesos mensuales fueron para la industria del tabaco (-11,7%), la fabricación de vehículos de motor (-6,6%) y las coquerías y refino de petróleo (-4,3%).



LA PRODUCCIÓN SUBE EN 14 COMUNIDADES



La producción industrial subió en marzo en catorce comunidades autónomas en tasa interanual y bajó en Baleares (-1,1%), Extremadura (-0,7%) y Canarias (-0,2%).



Entre los ascensos, los más pronunciados se los anotaron Navarra (+31,2%), Cantabria (+26%), Castilla y León (+21,7%), País Vasco (+21,4%) y Comunidad Valenciana (+19,5%).