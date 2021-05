APAG Extremadura Asaja ve "muchas promesas y pocas soluciones" tras Debate Estado Región

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que el Debate de Orientación Política General de la Junta de Extremadura ha evidenciado que hay "muchas promesas y palabras, pero pocas soluciones reales" que se ajusten a lo que "de verdad" necesita el campo.



"Un año más hemos visto como, durante el debate, los políticos se llenan la boca al hablar del campo, pero cuando llega el momento de la verdad no hay nada de nada", ha señalado Metidieri, quien ha añadido que se "sigue legislando de espaldas al agricultor" y lo único cierto son los "recortes" en las ayudas, unos precios "cada vez más bajos" y unos costes de producción "cada vez más altos".



Para argumentar estas palabras, Metidieri ha puesto de ejemplo lo que ha ocurrido con la PAC, una de las cuestiones "capitales" para la supervivencia de la agricultura y la ganadería y de la que se lleva hablando y debatiendo desde hace años, pero que, a la hora de la verdad y en el nuevo marco financiero, lo "único" que ha traído son "fuertes recortes" y una convergencia que supone disminuciones en las ayudas de hasta el 33%.



A esto se suma el "endurecimiento" de las medidas ambientales que cada vez son "más restrictivas" para el campo, cuando la agricultura ha sido "siempre la solución y no el problema", según informa la organización agraria en una nota de prensa.



También ha puesto como ejemplo el "incremento, año tras año", de las cargas administrativas, por lo que el agricultor está obligado cada vez a pasar "más horas entre papeles, en vez de emplearlas en sus cultivos y animales".



Para el dirigente agrario, resulta "irónico" que se haya dicho en el debate que se va a rebajar la carga administrativa cuando tienen a los agricultores y ganaderos "asfixiados con papeles y documentos" y no solo se está reduciendo, sino que "cada día va a más".



En lo referido a las inversiones para el sector primario, una vez más se ha hablado del regadío de Tierra de Barros y no sabe "cuantas veces van ya". "Si Almendralejo en vez de estar en la provincia de Badajoz fuera Sant Sadurní d'Anoia tendríamos regadíos hace años, ha ironizado. Lo único cierto es que seguimos esperando y que no hay regadío", argumenta.



En definitiva, para Metidieri el Debate del Estado de la Región ha sido un "nuevo capítulo de palabras vacías que se las lleva el viento", por lo que ha reclamado que se escuche al campo, que se "haga caso a los que saben de esto y que se ayuda agricultores y ganaderos con menos cargas administrativas y medioambientales".



Por tanto, según sus palabras, "a este paso la especie que estará más en extinción en nuestra región serán los agricultores y el mundo rural", ha concluido.