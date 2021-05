UGT valora el descenso, pero subraya la necesidad de industrializar Extremadura

Ep.

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha subrayado que el descenso del paro registrado en abril ha sido "importante", pero ha advertido de que no hay que olvidar que se compara con el mes en el que el desempleo estuvo más alto el año pasado coincidiendo con los primeros meses de la pandemia.



Asimismo, ha señalado que "con o sin pandemia" los datos son "insoportables". "No nos engañemos, el mercado productivo sigue funcionando exactamente igual, con crisis y sin crisis", en referencia a que cada año empieza a descender en febrero hasta el mes de agosto y a partir de ahí empieza a subir de nuevo.



Esto es debido a que Extremadura depende de sectores productivos "muy estacionales", como es el caso de los Servicios y la Agricultura, debido en este caso a que ahora comienzan las campañas, y en el primero porque se han venido aliviando las restricciones por la pandemia.



También se ha referido a la Construcción, que aunque ha bajado el paro, no se ha generado "mucho empleo neto", en tanto que en los cuatro primeros meses se han creado 1.200 empleos, pero en diciembre se perdieron 1.000, como ocurre, ha señalado, cada final de año.



Para superar esta situación, desde UGT insisten en la puesta en marcha de un pacto social y político como el del ferrocarril en la región por la industrialización de la comunidad, y advierte de que no se avance en este nuevo modelo productivo "los datos del paro serán similares".



Asimismo, ha mostrado su preocupación por el paro femenino, que cada vez "se agudiza más", al tiempo que ha destacado que el 66% de las personas que han abandonado la lista del paro en la región eran hombres.



Por otro lado, se ha referido a la temporalidad, pues cuatro de cada diez de los 44.000 contratos suscritos en abril en la región tenían una duración inferior a los 15 días.