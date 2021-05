Pernoctaciones extrahoteleras suben un 166% en Extremadura, hasta superar las 40.000

Ep/Rd

Las pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extemadura han alcanzado las 40.077 en marzo, lo que supone un incremento del 166 por ciento con respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, el número de viajeros que se alojaron en los establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura se situó en 18.510 en marzo, lo que supone un 160,6 por ciento más que en el mismo mes de 2020.



En cuanto a los alojamientos de turismo rural de Extremadura, el número de viajeros han aumentado un 203,2 por ciento en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 10.992, mientras que las pernoctaciones han ascendido a 23.025, un 178,9 por ciento en este mes.



La estancia media en los alojamientos de turismo rural extremeño se sitúa en 2,09 días por viajero en marzo, lo que supone un descenso del 8,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2020.



Respecto al número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura, se han situado en 3.465, que supone un 120,1 por ciento más que en marzo de 2020, y las pernoctaciones han crecido un 128,9 por ciento, hasta las 7.992.



En los apartamentos turísticos extremeños, aumenta el número de viajeros un 113 por ciento en marzo, hasta los 4.053, mientras que las pernoctaciones crecen un 173,1 por ciento y se sitúan en 9.060.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de dos millones en marzo, lo que supone una caída del 21,8% respecto al mismo mes de 2020, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



No obstante, por primera vez en 13 meses, las pernoctaciones en casas rurales y campings registraron en marzo alzas interanuales, del 61,7% y del 21,5%, respectivamente. En cambio, las pernoctaciones descendieron un 57,2% en los albergues y un 46,2% en los apartamentos turísticos.



La bajada interanual de las pernoctaciones extrahoteleres en marzo se ha moderado en casi 57 puntos respecto a la experimentada en febrero (-78,2%), pero hay que tener en cuenta el efecto escalón en los datos, pues la comparación se realiza con marzo de 2020, mes en el que ya había estallado la pandemia.



Si se compara el dato de marzo de este año con el de 2019, es decir, con niveles previos al Covid, las pernoctaciones extrahoteleras muestran un retroceso del 70%.



En todo caso, con la caída de marzo, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros acumulan 13 meses consecutivos de retrocesos interanuales por efecto del Covid.



Las pernoctaciones de los residentes en este tipo de establecimientos totalizaron algo más de 1,3 millones, más del doble que en marzo de 2020, frente a las 756.000 que realizaron los extranjeros, un 62,8% menos que un año antes.



En el tercer mes del año, estaban abiertos en España 85.947 alojamientos extrahoteleros, un 17,5% más que en el mismo mes de 2020, lo que representa un 58% del total de establecimientos.



Mientras, en el primer trimestre del año, se registraron más de 4,8 millones de pernoctaciones extrahoteleras, un 65,7% menos que en el mismo periodo de 2020.



UN 46,2% MENOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 46,2% en marzo. Por procedencia, las de residentes aumentaron un 86,2%, mientras que las de no residentes bajaron un 73,7%.



Respecto a niveles previos a la pandemia, las pernoctaciones en apartamentos turísticos presentaron un descenso del 80,2% respecto a marzo de 2019.



Por comunidades, Canarias, Andalucía y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros en el mes de marzo, con tasas anuales en el número de pernoctaciones del -71,0%, -43,2% y 25,7%, respectivamente.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido en apartamentos turísticos, con 126.734 pernoctaciones y una ocupación del 24,4% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en marzo fueron San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Madrid y Arona (Tenerife).



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) bajó un 13,1% en marzo respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, las pernoctaciones en campings registraron en marzo un aumento del 21,5% respecto al mismo mes del año anterior, y bajaron un 39,7% respecto a marzo de 2019. Las de residentes se incrementaron un 267,1%, mientras que las de no residentes descendieron un 39,5%. El Índice de Precios de Campings (IPAC) descendió un 2,0%.



En marzo se ocuparon el 32,5% de las parcelas ofertadas, un 15,4% menos que en el mismo mes de 2020. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 33,8%, con un aumento anual del 3,3%.



Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con 347.091 pernoctaciones, lo que supone una bajada del 18,1% respecto a marzo de 2020.



La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 66,2% de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 197.331 pernoctaciones y una ocupación del 57,8% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm (Alicante), Marbella (Málaga) y Mazarrón (Murcia).



LOS RESIDENTES EN TURISMO RURAL CAYERON UN 61,7%



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento del 61,7% en marzo respecto al mismo mes de 2020, y un descenso del 61% comparado con marzo de 2019. Las de residentes subiron un 107,2%, mientras que las de no residentes bajaron un 34,6%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 6,7% de las plazas, un 6,2% más que en marzo de 2020. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 12,2%, con un descenso del 4,9%.



Por comunidades autónomas, Castilla y León fue el destino preferido, con 28.483 pernoctaciones, un 34,3% más que en marzo de 2020. La Comunidad de Madrid alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 26,6% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Extremadura Norte fue el destino preferido, con 15.230 pernoctaciones. En el Parque Nacional Sierra de Guadarrama se registró la mayor ocupación, con el 24,8% de las plazas ofertadas. El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) subió un 1,2%.



ALBERGUES, LO QUE MÁS CAE



Las pernoctaciones en albergues registraron en marzo un descenso anual del 57,2%. Las de residentes bajaron un 50,7% y las de no residentes un 69,9%.



Comparando con niveles previos a la pandemia, las pernoctacionesen albergues presentaron un descenso del 84,5% respecto a marzo de 2019.



Por último, en albergues se ocuparon el 5,5% de las plazas, un 65,6% menos que en marzo de 2020. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 7,0%, con un descenso del 61,6%. Por comunidades, Andalucía fue el destino preferido, con 11.465 pernoctaciones, un 62,9% menos que en marzo de 2020. Canarias alcanzó la mayor ocupación, con el 27,4% de las plazas ofertadas.