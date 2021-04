CCOO: EPA refleja datos "preocupantes" como "fuerte caída" de activos y aumento del paro

Ep

De esta forma, el sindicato ha sostenido en nota de prensa que la crisis provocada por la pandemia sanitaria está evidenciando aún más los "problemas estructurales" del mercado de trabajo extremeño, por lo que exige soluciones. Además, ha apuntado que el empleo es "precario" y de "fácil destrucción", así como que la brecha de género es "alarmante" y en vez de disminuir tiende a agrandarse.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha indicado que esta situación tiene que ser afrontada en primer lugar con la derogación de la reforma laboral, que "precariza el empleo y desequilibra las relaciones laborales en favor de los empresarios".



"No nos sirve lo que destruye y precariza el empleo y eso se llama reforma laboral, ha llegado el momento de que el Gobierno cumpla sus compromisos con la clase trabajadora y retome su agenda social y eso es lo que vamos a exigir este Primero de Mayo en la calle", ha defendido.



El avance de la campaña de vacunación y los fondos de reconstrucción de la Unión Europea son elementos que abren la "vía a la esperanza" en la recuperación, pero para CCOO, esto "no es suficiente" si no se acompaña de una "dignificación" de las condiciones de trabajo y de la estabilidad laboral con una normativa distinta, de un aumento de los salarios, especialmente el Salario Mínimo Interprofesional, y de un refuerzo de los servicios públicos.



RESULTADOS TRIMESTRALES



El número de personas ocupadas en Extremadura ha bajado en 13.300 personas respecto al trimestre anterior, el -3,44 por ciento, situándose en 373.100 personas ocupadas en la región. Por sexo, la pérdida de empleo ha afectado de manera "considerable" a las mujeres con una bajada en la ocupación de 11.300 mujeres y frente a una disminución de 1.900 en los hombres con respecto al trimestre anterior.



La tasa de paro regional alcanza el 22,22 por ciento y el número total de población activa se sitúa en este final de primer trimestre en 479.700 personas, 11.400 personas menos que el trimestre anterior.



Por sectores, el empleo ha caído especialmente en servicios (-6.800) seguido de agricultura (-5.800) y construcción (-2.400). El sector de la industria es el único es el único que observó una subida, pero esta subida (1.600), solo se produce entre los hombres, con un aumento de 2.000 empleados, ya que entre las mujeres se produce una bajada de 300.



Por otro lado, el dato del paro alcanza la cifra de 106.600 personas en la región, 1.900 más parados que el trimestre anterior. Produciéndose en el tramo masculino un aumento de 1.600 personas paradas y en el femenino un aumento de 300 mujeres.



"Esta cifra está distorsionada, porque como ya se ha visto anteriormente la caída del empleo ha sido mayor, pero se traslada mayoritariamente a la población inactiva, en lugar de desempleo, en el caso de las mujeres. En concreto la población activa cayó en el trimestre en 11.400 personas (-11.100 mujeres y -300 hombres)", ha expuesto CCOO.



De esta manera, la tasa de paro se sitúa en el 22,22 por ciento y los datos de tasas por sexos son del 17,84 por ciento en hombres y 27,58 por ciento en mujeres.



Respecto al empleo asalariado, se ha producido una caída en este trimestre de 9.900 personas respecto al trimestre del mes anterior. Fue el sector privado el que registra esa mayor reducción con una caída de 8.400 asalariados frente sector público, que disminuyó en 1.500.



Esta caída en el sector público no se manifiesta tampoco por igual en ambos sexos ya que en los hombres se produce un aumento en la contratación de 1.500, mientras que en las mujeres hay una caída de 3.000.



Si se desagregan los datos en función de la temporalidad en la contratación, se observa un "importante aumento" del empleo indefinido, con 8.200 personas más que el trimestre anterior mientras que en el empleo con contratación temporal se produce un descenso de 18.100 asalariados, siendo el que se ve más afectado por la pandemia.



RESULTADOS INTERANUALES



La variación anual de las distintas magnitudes que recoge la EPA, comparando el primer trimestre de 2021 del año anterior, muestra que la cifra de ocupación ha disminuido en un -0,74 por ciento lo que indica 2.800 personas ocupadas menos que el año anterior.



Por sectores, la disminución se produce en la agricultura (-7.000), industria (-3.500) y aumenta en construcción (5.100) y servicios (2.500). Aunque en el sector servicios, la evolución de la ocupación es diferente por sexo ya que en los hombres se produce un incremento de 5.000, mientras que en las mujeres disminuye la ocupación en 2.500 personas



En cuanto al número de personas paradas se observa una reducción de 9.400 personas, pero esta disminución del número de parados "no es significativa de que estas personas hayan encontrado empleo", sino que se observa que han aumentado el número de personas inactivas, que han dejado de buscar empleo, afectando principalmente al sector femenino.