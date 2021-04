UGT se concentra en defensa de prevención riesgos laborales y denuncia alta siniestralidad

Ep

En Cáceres, delegados sndicales de UGT Extremadura se han concentrado para exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales actual y su "revisión" para ajustarla a la realidad, ya que las cifras de siniestralidad laboral que se producen en España y en la región "son inasumibles e inaceptables".



Además de la actualización de la normativa, el sindicado pide un plan de choque para combatir la siniestralidad laboral y la instauración del delegado de prevención territorial porque hay muchas pymes que no tienen representación sindical y carecen de esta figura.



Así lo ha dicho la secretaria general del sindicato en la región, Patrocinio Sánchez, que ha asistido a la concentración que ha tenido lugar frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital cacereña, con el objetivo de advertir de que la salud y la seguridad en el trabajo "sigue siendo una cuestión que en los centros de trabajo queda relegado a un segundo plano".



Sánchez ha incidido en que los datos "son malísimos" en la región porque el año pasado se produjeron 25 muertes en el trabajo, lo que supuso un aumento del 110 por ciento con respecto al año anterior (2019), y todo esto "pese al parón en la actividad" que se vivió a causa de la crisis sanitaria.



En lo que va de año ya se han registrado en Extremadura 7 accidentes laborales mortales, la mitad de ellos en el sector agrario. Precisamente, según ha apuntado Sánchez, entre los accidentes laborales más frecuentes en la región están las caídas de vehículos agrícolas y los infartos derivados del estrés, "que están aumentado mucho".



La responsable sindical considera que hay que modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque, a pesar de que es "de las más avanzadas de Europa", hay que introducir conceptos nuevos para actualizarla ya que no contempla situaciones como la violencia de género o que "la salud tiene que estar por encima del trabajo".



Sánchez ha pedido también un plan de choque contra la siniestrabilidad laboral que hay que analizar en una mesa de diálogo social porque "la precariedad laboral, mata", ha sentenciado, por lo que ha conminado a empresarios a "ponerse las pilas" y a aplicar una "cultura preventiva".



PRECARIEDAD LABORAL



Asimismo, ha criticado la externalización de servicios ya que las subcontratas "no tienen tantas medidas de seguridad", al igual que los contratos precarios en los que "tampoco se invierte en prevención, porque los empresarios siguen pensando que la prevención es cara".



"La prevención laboral debe ser una cuestión de Estado", ha sentenciado Sánchez, que ha lamentado que cada día haya víctimas mortales en el trabajo, algo que se debe, según ha explicado, a la reforma laboral que establece condiciones precarias y contratos temporales, lo que hace que los empresarios no inviertan en prevención.



Por ello, UGT Extremadura reclama la derogación de la reforma laboral de 2012 para garantizar la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, y también solicita una mayor vigilancia por parte de la Administración, en este caso de la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumpla la ley en los centros, y que los trabajadores se impregnen también de la "cultura preventiva". También ha pedido agilidad judicial para resolver los casos de accidentes laborales que llegan a los juzgados.



La concentración de Cáceres ha tenido un recuerdo para los trabajadores que han muerto en el desempeño de su trabajo y a los fallecidos a causa de la Covid-19 y, ha concluido que, "es un día de lucha y reivindicación pero también de recuerdo".