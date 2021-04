Chacón defiende que las ayudas a empresas y autónomos revierta en mantenimiento de empleos

Ep.

La secretaria general de CCOO, Encarna Chacón, ha remarcado que las ayudas del plan de rescate a empresas y autónomos de sectores más afectados por la pandemia deben tener como objeto el mantenimiento del nivel de empleo de los beneficiarios.

Chacón se ha referido de esta forma tras ser preguntada en una comparecencia ante los medios de comunicación en Mérida sobre el convenio anunciado este miércoles tras el Consejo de Gobierno que firmarán la Junta de Extremadura y el Ministerio de Hacienda para poner en marcha las ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia y que permitirá la llegada a la región de 106,4 millones de euros asignados a la comunidad.

En este sentido, la máxima responsable del sindicato en la comunidad autónoma, ha señalado que CCOO viene planteando en las reuniones mantenidas sobre este asunto con la Junta que "fundamentalmente ese dinero tiene que quedar revertido en el puesto de trabajo, en el empleo".

Para CCOO, ha añadido, es "fundamental la garantía del empleo", al tiempo que ha insistido en que no entendería que "los recursos que se están poniendo a disposición del empresariado no sirvieran para garantizar el empleo", y además un empleo de calidad, puesto que "precisamente son los sectores más precarios los que están recibiendo estas ayudas", en referencia a la hostelería o el comercio, donde las condiciones laborales "no son precisamente las más óptimas".