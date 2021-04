Extremadura: El mantenimiento en nueva PAC de renta de tabaqueros es "irrenunciable"

Ep

La consejera ha afirmado que, para la región, es "irrenunciable" el mantenimiento en la nueva PAC de la renta agraria de los tabaqueros del norte de Cáceres, y que si este hecho no se cumple se tendrá a la comunidad "en frente".



Para Extremadura, ha insistido, la región de la comarca de la Vera, asociada al mantenimiento de la renta es "fundamental", igual que las regiones de regadío que apoyan a cultivos sociales y a la región de pastos como la dehesa y el mantenimiento de las existentes del sistema de las ayudas asociadas.



También, y sobre la condición de agricultor genuino, la consejera ha manifestado que la posición de Extremadura es que tenga como mínimo un 30 por ciento de ingresos agrarios respecto a los totales.



En esa línea, ha apuntado que el cumplimiento del concepto de agricultor genuino, debe estar "estrechamente ligado" al desarrollo de la actividad agraria en el territorio y a su comprobación, ya que se deben establecer condiciones en el cumplimiento de tal requisito.



Así, ha expuesto García Bernal, que aquellos perceptores que declaran barbecho exclusivamente o pasto sin ganado y sin una actividad claramente constatable deben ser eliminados de la condición de agricultor genuino.



La consejera ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, en el pleno de la Asamblea de este jueves para informar sobre la reunión mantenida el pasado 6 de abril entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta en el marco de la negociación bilateral de la nueva PAC.



En dicha reunión, de cuyo contenido informó García Bernal a los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas de la región al salir del encuentro, ha dicho, Extremadura trasladó al ministerio sus prioridades y preocupaciones en relación a la nueva PAC.



De esta forma, ha apuntado que en la negociación española, el Ministerio de Agricultura está trabajando para lograr un "gran pacto nacional" entre las 17 comunidades autónomas y en la próxima conferencia sectorial del mes de mayo saldrá este modelo de aplicación de la PAC.



PRIORIDADES PARA EXTREMADURA



Entre las prioridades de Extremadura que fueron trasladas al ministro de Agricultura, Luis Planas, García Bernal ha informado de que para la región es "irrenunciable" el mantenimiento de la renta agraria de los tabaqueros del norte de Cáceres, y que si este hecho no se cumple tendrá a la comunidad "en frente".



En esta línea, la consejera ha expuesto que el ministerio conoce el estudio de la UEx sobre el cultivo del tabaco y su importancia tanto social como económica.



Respecto al nuevo sistema de regiones, la consejera ha informado de que el ministro trasladó que el nuevo sistema de regiones se basará en los cuatro sistemas de explotación y que hay que llegar a una convergencia total en 2027, mientras que ahora se cuenta una convergencia muy baja.



De esta forma, la región ha recalcado que su posición es que no debe haber 52 regiones pero tampoco, ha aseverado, deberían haber solo "cinco o seis", planteando un término medio de entre 15 o 20 regiones.



También ha solicitado al ministerio mantener los derechos históricos en un periodo transitorio "lo suficientemente largo" para que no existan reducciones de la renta importante para los profesionales.



Asimismo, otro de los puntos debatidos en los que está de acuerdo con el ministerio es en el apoyo a los jóvenes agricultores en el primer y segundo pilar y Extremadura solicitó ese incremento al 3 por ciento, además de mostrarse partidaria la región del aumento de la perspectiva de género en la incorporación de las mujeres al campo.



Respecto al 'capping', Extremadura está de acuerdo con que se descuenten los costes salariales pero no la deducción por empresas de servicio y sobre la convergencia que se va a aplicar en 2021 y 2022, a nivel global ha dicho que la región ha salido beneficiada ligeramente, ya que la mayoría de los profesionales ganan, aunque ha reconocido que algunos pierden. Asimismo, y sobre los ecoesquemas, Extremadura se ha mostrado partidaria de una "simplificación".



"No hay ningún sector tan apoyado con fondos europeos como el sector agroalimentario, que es fundamental no solo para nuestra región sino para este país", ha recalcado.



LA OPOSICIÓN ACUSA A GARCÍA BERNAL DE OPACIDAD



En el turno de los grupos, los tres de la oposición --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han acusado a la consejera de Agricultura de opacidad en relación a la negociación de la PAC, mientras que el PSOE le ha agradecido el trabajo realizado.



En este sentido, la diputada del PP Mercedes Morán ha criticado que la "única conclusión" que ha sacado es que la consejera se ha venido a Extremadura sin tener "ni idea" del nuevo modelo de la PAC ni del impacto que va a tener en el campo español.



Así, ha considerado que a la consejera extremeña le interesa más obedecer al gobierno de Sánchez, que "maltrata" a los extremeños, que defender a los agricultores y ganaderos de la región.



Por ello, ha insistido que en la región se está con "generalidades" pero con "nada concreto" y ha echado en falta que se traigan soluciones para el sector del tabaco.



En el turno de Ciudadanos, el diputado Fernando Baselga ha lamentado que no conoce muy bien cuál es la postura de Extremadura en las diferentes cuestiones y ha considerado que el sector necesita transparencia, ya que no conoce qué va a pasar con la PAC.



De esta forma, ha criticado que la consejera no haya entrado en "profundidad", al tiempo que ha asegurado que existen comunidades que han hecho bloques y ha preguntado que con quién está Extremadura.



Además, ha criticado Baselga que García Bernal "no se digna" a comparecer en la Asamblea, algo que no es motivado, ha dicho, porque el sector no tenga problemas, por ello le ha demandado claridad e información respecto a la PAC, ya que la región se juega con ella "mucho".



Por su parte, la portavoz de Unidad por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la consejera está gestionado con una "absoluta opacidad" con la cámara legislativa y le ha pedido que no "desprecie" a los "legítimos representantes" de los ciudadanos.



Así, le ha pedido que sea "más transparente" y que comparezca a petición propia, ya que los grupos deben conocer qué posición defiende Extremadura en relación a la PAC, porque, como "todo está abierto a día de hoy", es importante que Extremadura tenga una posición "determinante".



En su opinión, la apuesta de la región debería estar asentada en un modelo de agricultura familiar sostenible y esforzándose para incorporar a este sector a los jóvenes y mujeres, al tiempo que ha mostrado su preocupación por "cómo va a quedar el sector de tabaco".



Finalmente, el diputado socialista Eduardo Béjar ha valorado que la consejera Begoña García Bernal no hace "propaganda" sino que "trabaja con seriedad", al tiempo que se ha mostrado seguro de que los resultados vendrán y que confía en que "serán buenos".



En este sentido, ha considerado que el PP de Extremadura está en la "quiebra" y está "inhabilitado" para defender a los agricultores tras no haber participado en la comisión en la Asamblea que estudiaba los precios agrarios.



Por último, Béjar ha expuesto que García Bernal ha demostrado ir en contra de las decisiones de los gobiernos nacionales independientemente del color político si es en defensa de los intereses de los profesionales del campo.