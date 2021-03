Los precios industriales subieron en febrero un 0,4% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Precios Industriales (IPRI) experimentó en febrero una tasa de variación interanual en Extremadura de 0,4% (0,8% a nivel nacional), según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, desde el punto de vista de la variación mensual, el IPRI de la Comunidad Autónoma registró una tasa del -0,6% (-1,5% en el conjunto nacional).

En concreto, por destino económico de los bienes se registra una variación mensual positiva en los precios industriales en los sectores Bienes intermedios (2,1%), Bienes de equipo (1,3%) y en Bienes de consumo (0,8%) y una variación mensual negativa en Energía (-5,9%).

A su vez, en tasa interanual se alcanzan variaciones positivas en los sectores Bienes de equipo (4,6%), Bienes intermedios (1,5%) y Bienes de consumo (0,2%).

Mientras, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, en Energía (-1,1%) se registra la tasa negativa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los precios industriales bajaron un 1,5% el pasado mes de febrero en relación al mes anterior y avanzaron un 0,8% en tasa interanual, con lo que encadenan dos meses consecutivos de alzas tras haber estado 19 meses en negativo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística.



No obstante, el repunte interanual de febrero es ligeramente más moderado que el de enero, cuando los precios industriales avanzaron un 0,9%.



El incremento interanual de los precios industriales en el segundo mes del año se ha debido principalmente a los bienes intermedios, que elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual, hasta el 4,8%, la más alta desde octubre de 2011.



Asimismo, los bienes de consumo no duradero incrementaron cuatro décimas su tasa anual en febrero, hasta el 1%, como resultado del encarecimiento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



Por contra, la energía recortó 3,5 puntos su tasa interanual, hasta el -3,3%, por el menor coste de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.



Según el INE, la tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó más de un punto en febrero, hasta el 2,6%, situándose casi dos puntos por encima de la del IPRI general.



LA MAYOR CAÍDA MENSUAL DESDE ABRIL



En tasa mensual (febrero sobre enero), los precios industriales bajaron un 1,5%, su mayor retroceso mensual desde el mes de abril, cuando cayeron un 3%.



Este descenso se debe principalmente a la caída de los precios de la energía en un 7,4%, frente al avance en un 2,1% de los precios de los bienes intermedios y al repunte en un 0,6% de los precios de los bienes de consumo no duradero.



TASAS POSITIVAS EN DIEZ COMUNIDADES



Seis comunidades autónomas elevaron su tasa anual de precios industriales el pasado mes de febrero, diez la redujeron y sólo Murcia la mantuvo estable.



Los mayores avances se registran en País Vasco, Andalucía y Cantabria, con alzas de 2,8, 2,1 y 1,8 puntos, respectivamente, mientras que los mayores descensos correspondieron a Canarias y Baleares, con caídas de 11,7 y 9,6 puntos.



A cierre del segundo mes del año, siete comunidades autónomas presentaban tasas negativas interanuales de precios industriales y diez registraban tasas positivas.



Las tasas negativas más pronunciadas corresponden a Canarias (-1,3%) y Castilla-La Mancha (-1,2%), mientras que los mayores crecimientos anuales de los precios industriales se dan en Andalucía (+2,8%), Asturias (+2,6%) y Aragón (+2,3%).