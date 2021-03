Monago urge a Vara ayudas para sectores que Sánchez "ha dejado al margen fondo Covid-19"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que apruebe ayudas para los sectores a los que el Gobierno de Sánchez "ha dejado al margen" en el fondo Covid-19 recientemente aprobado.



Y es que para el líder de los 'populares' extremeños, dicho fondo es "insuficiente y llega tarde", además de que "deja fuera a decenas de sectores".

A través de una nota de prensa, Monago ha explicado que en la actualidad se producen "injusticias" como que un autónomo que alquile coches pueda acceder a dichas ayudas, pero no lo pueda hacer otro que alquile bicicletas o que sí pueda optar a las ayudas una casa de apuestas, pero no lo pueda hacer una peluquería.



A su entender, "es un sinsentido", por ello ha reclamado que "todos tengan el mismo derecho" en el acceso a las ayudas pues "este año de pandemia, todos los autónomos han sufrido mucho".



Igualmente, para el presidente del PP, Fernández Vara no puede "dejar fuera a los autónomos a los que Sánchez ha dado la espalda", y le ha pedido la creación de un fondo para que las ayudas se concedan "en las mismas cuantías y condiciones" que ha establecido el Gobierno de España. "Así no habrá ninguna injusticia", ha apostillado.

De la misma forma, Monago ha defendido que los 80.000 autónomos que siguen ejerciendo su actividad en Extremadura son unos "valientes" a los que las Administraciones deben "cuidar y mimar", porque "son los que generan empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma" y ha advertido que "si la Junta sigue dándoles la espalda, cada vez serán menos, y se agudizará el desempleo y la despoblación" en Extremadura.



Por último, el presidente regional del PP ha pedido, además, "celeridad" en dichas ayudas, pues los autónomos llevan un año sufriendo los efectos colaterales de la pandemia y "si hubiera una cuarta ola, ya no podrían aguantar más" por lo que ha reclamado que "se haga ya" y ha ofrecido el apoyo del PP para "las modificaciones presupuestarias necesarias" para llevarlo a cabo, ha concluido.