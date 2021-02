Junta reitera su defensa de inclusión de la región tabaquera en las ayudas de la PAC

Ep

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha reiterado su defensa del sector del tabaco, como lo ha hecho y lo hará "siempre", así como la inclusión de la región tabaquera en las ayudas de la Política Agraria Común.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Popular Mercedes Morán, durante la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Extremadura, quien ha acusado a la consejera de "no hacer nada" ante los planes del ministro del ramo, Luis Planas, que "no se reúne con los tabaqueros porque "no tiene el valor de decirles a la cara que se van a quedar sin ayudas".

"La Junta defiende al sector tabaquero, lo ha hecho siempre, no de ahora", ha insistido la consejera, quien ha reiterado que lo defenderá "donde sea", al tiempo que le ha pedido a la diputada del PP que "no se ancle en el pasado" y que no confunda con los ecoesquemas, que "no son el pago verde", sino una condicionalidad reforzada, así como que gracias al gobierno regional los tabaqueros se van a poder acoger a cuatro de ellos compatibles entre sí.

Una defensa que ha expresado "en todas las reuniones, en todos los niveles", tanto en las conferencia sectoriales como en las bilaterales, al tiempo que ha recordado que la Junta encargó un estudio a la Universidad de Extremadura, que se presentó el pasado 18 de enero, para analizar el impacto de este cultivo en la zona y en la economía regional.

Por ello, ha insistido, el gobierno autonómico considera al tabaco una "apuesta de futuro" como un "cultivo clave para la economía regional y su gran contribución en términos de empleo y de fijación de población al territorio".

Sin embargo, la diputada 'popular' considera que la Junta "solo hace promesas de mantenimiento de las ayudas que son papel mojado", y que "aún no ha conseguido nada".

En este sentido, ha criticado que mientras los tabaqueros "pierden sus ayudas", la Junta les dice que "no le pasa nada grave" al sector, al que hace "oídos sordos" en sus reivindicaciones en las calles.