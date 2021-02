UGT apuesta por un sector industrial más potente para revertir datos de desempleo

Así pues, Morcillo ha subrayado que "si no acabamos de tener un sector industrial más potente en nuestra comunidad los datos del paro serán siempre similares, debido a la poca estabilidad de los sectores que en la actualidad son los que tiran de nuestra economía".



Además, ha destacado que el paro registrado durante el mes de enero arroja una cifra de 2.776 desempleados más en Extremadura respecto al mes anterior.



Los datos por sectores tienen un comportamiento diferenciado entre ellos, ya que mientras baja en Agricultura, con 258 desempleados menos (-1,92%); Construcción, con 14 (-0,15%) o Sin empleo anterior, con 461 (-5,92%), ha subido en Industria, con 62 parados más (0,94%) y Servicios, con 3.447 más (4,58%).



Respecto a sectores de actividad, el mayor incremento se ha producido en el sector de servicios, siendo los más castigados, hostelería (+1009) y comercio (+769) debido a la crisis sanitaria y las restricciones en los mismos.



Otro sector que ha subido de forma "considerable", ha apuntado Morcillo, ha sido el ámbito de la administración pública (+830), educación (+126) y sanidad y servicios sociales (+285), aunque no es menos cierto que baja respecto a los dos últimos años, ha apuntado.



En este sentido, el secretario de Política Institucional de UGT Extremadura ha incidido en que la administración pública en los momentos actuales debería verse "reforzada y no mermada" para poder amortiguar así el sector servicios.



Por su parte, en el sector de construcción el descenso es "casi insignificante", aunque no hay que olvidar, ha dicho, el "elevado paro" registrado en el mes de diciembre como viene siendo habitual, debido, en su opinión, al "fraude" que se produce en los despidos.



En la industria la subida del paro ha sido de (+62) personas, debido principalmente a la industria de fabricación de bebidas y al sector metalúrgico.



INDUSTRIALIZACIÓN DE EXTREMADURA



De la misma forma, Francisco Morcillo ha destacado que la actual crisis ha mostrado el camino que se debe seguir para avanzar en un nuevo modelo económico y productivo que lleve hasta un proceso de industrialización de Extremadura "totalmente diferente" al actual.



"Si no acabamos de tener un sector industrial más potente en nuestra comunidad los datos del paro serán siempre similares, debido a la poca estabilidad de los sectores que en la actualidad son los que tiran de nuestra economía", ha apuntado.



Asimismo, el sindicato ha querido poner el foco sobre lo que, en su opinión, hay que hacer para recuperar "cuanto antes y de manera segura" el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.



"El camino es solo uno, y pasa por garantizar la salud de la población y acelerar el proceso de vacunación", ha resaltado UGT Extremadura en una nota de prensa.



Además, ha recalcado que es "vital" desarrollar el llamado escudo social para proteger las rentas y los empleos en empresas y hogares e "imprescindible" mantener las medidas de fomento de los ERTE "todo el tiempo que sea preciso".



También UGT ha solicitado al Gobierno que aumente "de inmediato" el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y revierta congelación que ha decidido, que es "injusta y contraproducente".



Igualmente, UGT ha considerado que sería "muy bueno consensuar" un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que sustituya al que ha finalizado el 31 de diciembre (IV AENC).



"El impacto de la pandemia no puede ocultar los desequilibrios esenciales de nuestro mercado laboral, que deben abordarse de inmediato. Y el principal es la elevada precariedad laboral existente, que hace que muchos empleos sean frágiles, volátiles y poco productivos", ha sostenido.



En este sentido, ha considerado que es "urgente" acometer la derogación de la reforma laboral de 2012 como paso previo para construir un nuevo marco laboral "más equilibrado y eficiente", que permita que la próxima reactivación se realice sobre la base de la creación de empleo "de calidad, estable, seguro, más productivo y mejor retribuido".



Igualmente, UGT ha estimado necesario "redefinir y reforzar" las políticas activas de empleo y los Servicios Públicos de Empleo, como "instrumentos esenciales" para mejorar la inserción de los trabajadores, impulsados por la "mayor dotación" de recursos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.