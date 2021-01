Extremadura crecerá un 4,2% en 2021, por debajo de la media nacional, según BBVA

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura crecerá un 4,2 por ciento durante este año 2021, lo que supone 1,3 puntos por debajo de la media nacional, cuyo crecimiento se prevé en el 5,5 por ciento, según las previsiones de BBVA Research.



Respecto a 2020, este informe cifra en un 9,2 por ciento la caída del PIB de Extremadura en un año marcado por el coronavirus, un descenso por debajo de la media del país, donde el PIB ha bajado un 11 por ciento.



De cara a 2022, BBVA Research estima un crecimiento de la economía extremeña el 7 por ciento, el mismo porcentaje que se prevé en la media nacional.



DATOS NACIONALES



Así y de cara a este año 2021, las comunidades autónomas de Baleares (+10,3%), Canarias (+8,1%), la Comunidad Valenciana y Cataluña (+5,9%) liderarán el crecimiento económico en 2021 y superarán el crecimiento medio en el conjunto de España, que se situará en el 5,5%.



Tras estas comunidades, Galicia (+5,7%) y Aragón y Navarra (+5,6%) también registrarán un crecimiento algo superior a la media, según el Servicio de Estudios de BBVA, que ha rebajado del 6% al 5,5% su estimación de crecimiento para España este año.



Por debajo de la media nacional, crecerán Andalucía (+5,4%), Asturias (+5,3%), Cantabria (+5,3%), País Vasco (+5,3%), La Rioja (+5,1%), Castilla y León (+5%), Madrid (+4,7%), Castilla-La Mancha (+4,4%) y Extremadura (+4,2%). Murcia, con un crecimiento del 5,5%, igualará la media nacional.



Según BBVA Research, diversos factores explica la revisión a la baja del PIB para este año. En primer lugar, el deterioro de los indicadores sanitarios y las medidas de distanciamiento social establecidas en España y Europa, que debilitan la leve recuperación del turismo observada durante el verano y desaceleran el avance del consumo.



En este sentido, La Rioja, Baleares, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Murcia ya mostraron en el cuarto trimestre de 2020 una contracción del gasto presencial con tarjeta de crédito o débito de clientes de BBVA o de otras entidades pero realizado en TPV de BBVA.



Asimismo, el consumo en bares y restaurantes en Asturias, La Rioja, Cataluña o Navarra se redujo en más de un 50% en noviembre y siguió cayendo en diciembre. Y en el inicio del mes enero, la tormenta 'Filomena' y las nuevas restricciones por la tercera ola vuelven a impactar sobre este sector, especialmente en Cataluña y Madrid.



En segundo lugar, el menor ritmo de avance de la Unión Europea también limita, según BBVA Research, la recuperación de las exportaciones. En concreto, los datos disponibles de finales de 2020 apuntan a una mayor desaceleración de las ventas al exterior en Aragón, Galicia y Madrid, mientras que el ajuste sería menor en Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja.



En tercer lugar, a finales de 2020 se observó un aumento del número de afectados por ERTE y autónomos con prestación. Este cambio de tendencia fue algo más intenso en las comunidades del Cantábrico, Aragón y Andalucía. Por su parte, Baleares, Canarias y Cataluña son las más dependientes de estas medidas de apoyo a la renta.



CAÍDA DEL PIB EN 2020



En cuanto a la evolución del PIB en 2020, que BBVA Research ha mejorado en medio punto hasta una caída del 11% en el conjunto de España, el impacto regional es "heterogéneo". Así, la revisión al alza es superior a la de España en Baleares (+2,5 puntos porcentuales), Canarias (+1), la Comunidad Valenciana (+0,9), Cataluña (+0,8), Galicia (+0,7), y en Cantabria, Andalucía y Castilla y León (+0,6).



En Madrid la mejora sería como la del conjunto de España (medio punto) y en Aragón, de cuatro décimas. Para el resto de comunidades se mantienen las previsiones de 2020, ya que los datos conocidos están en línea con lo esperado.



De esta forma, el retroceso de la actividad en Baleares (-17,5%), Canarias (-15%), Andalucía (-11,2%) y Cataluña (-11,2%) es más intenso que el esperado para España (-11%) en 2020, mientras que en el resto de comunidades la caída del PIB está por debajo, con Castilla-La Mancha (-9%), Extremadura (-9,2%) y Cantabria (-9,6%) como las regiones con los menores descensos.



BBVA Research destaca que la información disponible muestra que todos los componentes de la demanda interna habrían contribuido a la menor caída de la actividad en 2020. El gasto de los hogares avanzó en su recuperación, principalmente en Murcia y Castilla y León; la inversión y las importaciones de bienes de equipo repuntaron, aunque de forma heterogénea. Por su parte, la recuperación de la actividad industrial estaría liderada por la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón, aunque también se observan buenos datos en Extremadura.



Además, las exportaciones evolucionaron mejor de lo previsto, aunque regiones con un peso relevante del comercio exterior como País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Andalucía, no habrían logrado recuperar aún el nivel de finales de 2019.



MEJORA EN 2022 GRACIAS A LA VACUNA



De cara a 2022, afirma que una vacunación "rápida, efectiva y masiva", que permita relajar las restricciones a la actividad económica y la movilidad, junto al impacto de los recursos ligados a los fondos europeos y la política fiscal expansiva, favorecerán, a partir de la segunda mitad de 2021, el aumento de las inversiones y el consumo, así como la recuperación del turismo.



Esto facilitará una aceleración de la actividad, en particular en el siguiente año, por lo que se espera para 2022 un crecimiento de la economía española del 7%.



La mejora prevista en el sector turístico impulsará en 2022 la recuperación de Baleares (+11%) y Canarias (+9,6%), que continuarán liderando el crecimiento, así como de Madrid (+7,4%) y Cataluña (+7,2%), comunidades en las que también los fondos europeos contribuirán a aceleración de la actividad.



Asimismo, la recuperación de la inversión de equipo permitirá a País Vasco y Navarra crecer en 2022 hasta el 7,5% y 7,3%, respectivamente.



Por el contrario, BBVA Research prevé un crecimiento menor que el del conjunto de España en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia (+6,6%), Asturias y Cantabria (+6%), Aragón y Galicia (+6,4%), así como Castilla y León y La Rioja (+6,5%), y Castilla-La Mancha (+6,2%). Por su parte, el PIB de Extremadura podría crecer en línea con España (+7%).



FACTORES DE INCERTIDUMBRE



Aunque las previsiones de 2022 pueden variar en función de los proyectos que se aprueben con los fondos europeos y dónde se realice esa inversión, dichos fondos tendrá un efecto "heterogéneo y creciente en el tiempo".



Asimismo, apunta que el escenario de recuperación previsto para los próximos trimestres podría verse afectado por diversos factores de incertidumbre: el reparto de los fondos europeos, el riesgo sanitario y posibles problemas de solvencia si no se consigue una rápida reactivación de la economía.