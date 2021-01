CCOO defenderá igualdad y la subida salarial en negociación de convenios en 2021

Ep

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha señalado que el "reto" de 2021 para el sindicato se sitúa en la negociación colectiva, año en el que se procederá a la renovación de 185 convenios que afectan a casi 240.000 trabajadores y trabajadoras de las comunidad autónomas, es decir, el 74% del total.



Una negociación para la que el sindicato se marca una serie de reivindicaciones "imprescindibles" que se resumen en la igualdad de género, la mejora salarial, así como en "garantías" de salud laboral y de formación.



Del total de convenios a negociar este año, 153 son de empresa, que afectan al 72 por ciento de los empleados acogidos a este tipo de convenio; mientras que los sectoriales ascienden a 29, de un total de 37 que hay en la comunidad; y tres de ámbito regional, que son los del campo, el del agua, y el de las ambulancias. Por tanto, ha vaticinado una "gran actividad negociadora" que afectará a la mayoría de los trabajadores de la región.



Estas son, por tanto, las prioridades del sindicato en la negociación en la comunidad con los salarios más bajos del país, y con una brecha salarial entre hombres y mujeres del 18%. Al respecto, ha recordado que en 2021 se incorporan a las empresas de más de 100 trabajadores los planes de igualdad.



Una negociación colectiva que se ha visto muy reducida en 2020 debido al "parón en la actividad", y que solo se ha podido llevar a cabo en cuatro de los 37 convenios sectoriales que debían renovarse el pasado año, con una subida salarial media del 1,14%; y en 14 de 211 convenios de empresa, con un incremento del 1,30%.



Unos aumentos salariales que se quedan "muy lejos" del 3% acordado con la patronal, y por lo que "queda mucho por avanzar". De hecho, entre las prioridades de CCOO para este ejercicio, ha situado la subida del SMI, que en esta legislatura debe alcanzar "como mínimo" el 60% del salario medio de cada país, tal y como establece la Carta Social Europea, lo que lo convierte en un elemento de cohesión social y territorial.



Otra de las prioridades del sindicato para el ejercicio pasa por la reforma laboral, en especial en lo que respecta a la prevalencia de los convenios, que actualmente la tienen los de empresas sobre los sectoriales.



Por último, se ha referida a su oposición a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. "Si no mejoramos estas condiciones, habrá movilizaciones en la calle", ha advertido.



Con respecto a la actividad sindical en la comunidad, se dará continuidad al diálogo social con el Gobierno autonómico, donde incidirán en las políticas sociales, en el transporte sanitario, la vivienda, así como a "revitalizar" el Pacto por el Ferrocarril, y las medidas contra el reto demográfico.



CCOO también observará los proyectos presentados por la comunidad a los fondos para la recuperación de la Unión Europea, con el fin de que la recuperación económica se traslade a los salarios.



Por todo ello, ha señalado que el Gobierno tiene que recuperar el calendario de reformas, entre las que ha citado la reforma laboral, la de las pensiones, una nueva fiscalidad, y para la mejora de unos servicios públicos "decentes", que en definitiva "ayuden a que la fractura social que se puede provocar por las desigualdades se vaya limitando", ha señalado Chacón.



UN 2020 "MUY DIFÍCIL"



La dirigente sindical ha ofrecido un balance del 2020, un año "muy difícil" marcado por una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica, que se ha visto reflejada en un incremento del desempleo, que se cifra en casi 11.000 personas más en la comunidad autónoma.



Paro que sigue afectando más a las mujeres, pues suponen el 60 por ciento del total, y que ha crecido en sectores como la agricultura y los servicios en la región.



También se ha visto reflejada la crisis en las contrataciones, que se han reducido un 25 por ciento en este último año en la comunidad autónoma, que dejan además un mercado laboral "muy precario", pues más del 96 por ciento de los contratos suscritos son temporales.



Un 2020 con un "desplome histórico" y "sin precedentes" marcado por el "parón de la economía" derivado del estado de alarma decretado en primavera para frenar la primera ola de la pandemia de Covid-19.



En este sentido, ha señalado que la gestión sanitaria de la crisis será "fundamental" para que la actividad económica y laboral pueda "resurgir al 100%". La receta de CCOO para ello pasa por incrementar los recursos públicos no solo para paliar la "sangría" que está provocando la crisis sanitaria, sino también la social.



MÁS MEDIDAS SOCIALES



Por ello, a las medidas anunciadas recientemente para ayudar a las empresas de los sectores más afectados, ha pedido que éstas vengan acompañadas de otras sociales.



En cuanto a la gestión del Gobierno del impacto de la crisis sobre el mercado laboral, ha subrayado que los ERTE, fruto del diálogo social, han supuesto "un colchón para frenar el desempleo". Al respecto, ha recordado que en la comunidad ha habido casi 11.000 empresas y 50.000 trabajadores afectados por esta medida.



En este sentido, ha puesto de manifiesto que las medidas que se están tomando para afrontar la crisis de 2020 "no tienen nada que ver" con las adoptadas en 2008. Por un lado, los "recortes" en derechos y servicios", y por otro, con el consenso y apoyo de las organizaciones sindicales, medidas que "aún son insuficientes".



De hecho, señala que aún queda "mucho por avanzar" en cuestiones como la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, entre otras, por lo que ha reclamado al Gobierno que retome su calendario de reformas.



VIOLENCIA DE GÉNERO



Por otro lado, ha recordado a las 1.076 mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género en España desde que se tienen registros, que "algunos" están negando su existencia, y están pretendiendo "invisibilizar" en un siglo XXI donde "se supone que la democracia debe garantizar el derecho a la vida de las mujeres".



"Esto tiene que parar ya", ha señalado Chacón, quien ha reclamado que el Pacto contra la Violencia de Género sea "efectivo", que se implemente una educación "inclusiva", una "coeducación que iguale los valores", y que se impulse la "no dualidad" en el mercado laboral", como medidas para que se pase de la "igualdad formal a la real", y que "ser mujer no sea un factor de riesgo".