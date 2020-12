Junta otorga 389.340 euros en ayudas a empresas colaboradoras Programa 'Crisol-Formación'

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, por importe de 389.340 euros, a las empresas colaboradoras del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo denominado 'Crisol-Formación'.

En concreto, el Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral (CRISOL) promovido por la Junta de Extremadura, a través de las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y Educación y Empleo, será ejecutado, a través de programas específicos de intervención, por las entidades públicas locales de las siete ciudades con población superior a los 20.000 habitantes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena).

Así pues, el programa consiste en el desarrollo de proyectos de formación en alternancia con el empleo, mediante acciones de orientación, tutorización e intermediación de las personas participantes, que combinan el aprendizaje con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social.

Todo ello para cualificar o recualificar a las personas en situación o riesgo de exclusión social de las zonas urbanas desfavorecidas, complementándose con la realización de prácticas no laborales en empresas y ofreciéndoles una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y competencias que les permitan recuperar hábitos laborales y destrezas profesionales, su concienciación para la mejora de su zona y la motivación para transformar su situación sociolaboral.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes será de 6 meses, que comenzará a computarse a partir de este miércoles, 16 de diciembre, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

BENEFICIARIAS

De este modo, podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en el municipio de actuación, que no sean las entidades promotoras de los proyectos, y cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas no laborales.

También lo serán las agrupaciones de empresas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno o alumna participante, y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la presente convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo de 15 días hábiles se computará a partir de este miércoles, 16 de diciembre.

Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), o en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro Único.

Finalmente, la notificación de la resolución a los interesados se realizará mediante publicación en la página web del Sexpe en el que se expondrá la relación de interesados y los actos de que se trate.