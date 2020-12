3,5 millones a ayudas para la mejora de la competitividad de PYMES extremeñas

Ep

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de un programa para la mejora de la competitividad de las pymes, dotado con un presupuesto de 3,5 millones de euros para los ejercicios de 2020 y 2021 y financiado con fondos FEDER en un 80 por ciento.



Se establecen como subvencionables los proyectos relacionados con optimización de procesos productivos, implantación y certificación de normas y sistemas de calidad, implantación de herramientas tecnológicas avanzadas y diseño de envases y embalajes, según ha informado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.



Así, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes con centro productivo en Extremadura y con independencia de cuál sea su forma jurídica, incluidos los trabajadores autónomos, que vayan a realizar un proyecto dirigido a la mejora competitiva y cuenten con una media de tres o más trabajadores en los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.



Debido a la situación de crisis sanitaria y económica provocada por el impacto de la Covid-19, resulta "prioritario", a juicio de la Junta, poner a disposición de las empresas recursos que posibiliten su reactivación lo "más rápidamente posible".



Este programa de ayudas va orientado a facilitar que las empresas sean "más eficientes y eficaces" en su gestión, puedan revisar, reorganizar y optimizar sus procesos y digitalizarlos a través de la implantación de herramientas software de gestión avanzada, certificarse en normas de calidad que les permitan llegar a nuevos mercados o diseñar nuevos envases y embalajes que mejoren la comercialización de sus productos.



LAS PYMES, EL "ALMA DEL TEJIDO PRODUCTIVO" EXTREMEÑO



La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha destacado que las pymes son el "alma del tejido productivo" extremeño y ha incidido en que estas ayudas presentan tres novedades con respecto a la última convocatoria.



En concreto, las ayudas se concederán por concesión directa y no por concurrencia competitiva, además no se limitan a determinados sectores de la actividad económica, con lo que se amplían los posibles beneficiarios, y se flexibiliza el requisito mínimo del número de trabajadores, pasando de cinco a tres empleados.



En la última convocatoria se presentaron un total de 270 solicitudes a estas ayudas y fueron favorables 150, ha apuntado Gil Rosiña, quien ha explicado que cuando el Gobierno regional mejora una convocatoria de ayudas no es solo fruto del análisis y el trabajo interno sino también del "diálogo permanente" que se mantiene con los agentes sociales y económicos.



EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA DEL PLAN REGIONAL DE I+D+I



Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo, a la empresa pública GPEX, de las actuaciones relacionadas con la prestación del servicio de Evaluación, Seguimiento y Gobernanza del Plan Regional de I+D+i durante el periodo comprendido entre 2021 y 2024.



El coste del encargo asciende a 3.833.976,56 euros, que se distribuirán en cinco anualidades presupuestarias.



Actualmente se encuentra en ejecución el VI Plan Regional de I+D+I (2017-2020), aprobado mediante decreto y que mantiene una "intrínseca conexión" con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura (RIS3 Extremadura, 2014-2020).



En 2021 se pondrá en marcha el VII Plan Regional de I+D+I (2021-2024) con una temporalidad prevista hasta 2024 y vinculado a S3 (Estrategias de Especialización Inteligente de las comunidades autónomas) y al nuevo Programa Operativo de Fondos Europeos (2021-2027), así como a la Estrategia Especialización Inteligente Estatal (2021-2027) y Horizonte Europa (2021-2027).



El carácter "estructural y coyuntural" del encargo se justifica, según la Junta, por su vinculación a una política estratégica regional en el ámbito de la I+D+i en conexión con las políticas estratégicas nacionales y europea, y se precisa de una asistencia técnica especializada durante la ejecución del Plan Regional de Investigación.