Junta urge "cerrar filas" para que no haya recortes en la PAC y afrontar "nuevos retos"

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, ha abogado por "cerrar filas" y "estar unidos" para "defender" el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y que "no haya recortes" en el mismo, como "pieza clave para el futuro extremeño".



Así, ha hecho un llamamiento no sólo al sector agrario, sino a toda la sociedad extremeña, para "estar unidos" en la defensa de una PAC que sirva también como "herramienta" para afrontar los "nuevos retos" que se abren, como los nuevos hábitos de los consumidores, la adaptación a retos energéticos o retos ambientales, entre otros.



En este sentido, ha subrayado que desde que en 2018 la Unión Europea iniciara las conversaciones para la reforma de la PAC tras el horizonte de 2020 la Junta de Extremadura "lucha" junto al Ministerio de Agricultura para que "no haya recorte presupuestario y que mejore su reparto".



Así, ha recordado que el pasado verano el Consejo Europeo "ha mantenido" el presupuesto de la PAC, "una lucha titánica del Gobierno de España que en estos momentos del Brexit, del Covid haya conseguido el mantenimiento del presupuesto en la PAC y desarrollo rural".



De este modo se ha pronunciado García Bernal durante su intervención online este jueves en la inauguración de la I Feria Ganadera Virtual de Zafra, y donde ha abogado también por que en la PAC se aplique la máxima autorización del porcentaje de ayudas asociadas a sectores vulnerables; así como por que las ayudas destinadas a jóvenes estén acompañadas de otras medidas de "calado" como el acceso a la tierra, el relevo generacional, asesoramiento y formación.



En la misma línea, ha recalcado que la Junta de Extremadura defiende la concesión de ayudas destinadas a quien trabaja la tierra, al "agricultor genuino", así como el incremento del apoyo económico a las personas más jóvenes, y favorecer la incorporación de la mujer al sector agrario con medidas como la titularidad compartida.



También reclama la Junta líneas de apoyo específico para combatir la despoblación, priorizando a las comarcas más afectadas en las líneas con indicaciones naturales; así como contribuir al mantenimiento de las particularidades de ecosistemas como la dehesa extremeña.



"La PAC es el objetivo número uno para España, una prioridad para Extremadura también, y una nueva oportunidad que nos da herramientas para mejorar la renta de los productores", ha concluido la consejera.