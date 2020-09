DOP Torta del Casar continúa con las donaciones económicas al Banco de Alimentos

Ep

El Consejo Regulador de la D.O.P. Torta del Casar lleva a cabo la segunda donación económica a Banco de Alimentos de acuerdo con el convenio de colaboración firmado el pasado mes de junio, una donación que se calcula aplicando un 4 por ciento sobre el valor de las aportaciones que efectúan ganaderías y queserías a la DOP por litro de leche y unidad queso certificados.



Así, primera donación fue de 4.000 euros y ahora, la D.O.P. Torta del Casar, realizará una segunda de unos 3.700 euros, ante las que el Consejo Regulador pretende así llegar hasta los 12.000 euros con una tercera dotación que se realizará a final de año.



Con esta colaboración, la Denominación de Origen ayuda a las familias afectadas por Covid- 19 que son asistidas por el Banco de Alimentos. Si bien las ayudas de otras entidades similares se han realizado aportando producto, la Torta del Casar ha optado por la donación económica, ya que este tipo de quesos no es fraccionable para un mejor reparto, es muy perecedero y requeriría frío en los centros de distribución de ayudas a familias desfavorecidas.



Desde junio, el Consejo Regulador incorpora un sello en cada Torta del Casar que identifica la campaña, para conocimiento del consumidor final.



Para el presidente del Banco Alimentos en Cáceres, Juan Carlos Fernández, esta es una "campaña preciosa, en la que sus productos llevan nuestro logotipo", ya que "ellos venden en medio mundo, y que nos incluyan en una satisfacción enorme para nosotros".



"El Banco de Alimentos de Cáceres se compromete a destinar las aportaciones recibidas a la compra de alimentos, no para repartir directamente a personas sino a asociaciones, que son las que se encargan de ir a nuestros almacenes a recoger la comida y repartirla", concluye Fernández.



Por su parte el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ha explicado que en lo que va de año han certificado "un 20 por ciento menos que en 2019, pero siendo malo este dato, lo peor está en que las queserías han dejado de trasformar más de 275.000 litros de leche".



"Eso significa que en torno a 50.000 kilos de queso certificado ya no van a salir al mercado este año y al final de 2020, veremos que las cifras comparadas de certificación anual van a caer más", ha añadido Pacheco, quien ha destacado que "la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar ha adquirido un compromiso con la sociedad, porque no puede ser ajena a ella en este momento de crisis global".



Por este motivo, la DOP se ha "embarcado en esta campaña que se financia íntegramente con recursos propios, y animamos a todos los consumidores que a que, si pueden, colaboren", ha concluido Pacheco.



El Consejo Regulador recuerda que se ha habilitado una página web (http://bancodealimentos.tortadelcasar.eu/) en la que se detalla toda la información de la campaña, así como el contador de donaciones que se lleva a cabo, y que viene siendo actualizado semanalmente.



Cabe recordar que los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.



La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.



Por su parte, bajo el lema 'Trabajamos para Ayudar a los más necesitados', el Banco de Alimentos es una ONG implantada a nivel nacional que tiene como finalidad, entre otros, la contribución a una alimentación suficiente y saludable para todos los seres humanos, y la lucha contra la pobreza y el derroche.