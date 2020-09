UPA-UCE alerta de "graves pérdidas" para los productores de tomate en esta campaña

UPA-UCE Extremadura ha alertado este viernes de que los productores de tomate sufrirán "pérdidas muy graves" en esta campaña debido a los "precios ruinosos" que han impuesto las industrias y la fuerte caída de la producción por la climatología.



Por este motivo, "los agricultores no podrán cubrir costes y, por tanto, muchas explotaciones quedarán en una situación límite ya que los precios llevan congelados varios años consecutivos", ha alertado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida.



Así pues, durante su intervención, el dirigente agrario ha explicado que el cultivo del tomate ha vivido "dos momentos clave" este año, el primero fue durante la campaña de siembra, que se vió "muy afectada por las fuertes lluvias, que provocaron un retraso en la plantación de variedades tempranas haciendo imposible la siembra de una parte importante del tomate temprano.



Posteriormente, las diferentes olas de calor de este verano "han perjudicado el cuaje del fruto, además de asolanar el tomate", ha señalado Huertas, quien ha calculado que todo ello ha provocado una reducción de las variedades más tardías, situándose entre 55.000 y 60.000 kg/H, lo que implica una reducción de más del 30 por ciento de la contratada.



Por todo ello, "muchos agricultores van a quedar arruinados por producir a unos precios que no cubren sus coste", mientras las industrias del tomate "van a ganar más dinero que nunca porque están vendiendo la producción a buen precio", ha reafirmado el dirigente agrario.



"Ya hemos reclamado que una parte de sus beneficios repercuta en una subida de precios para los agricultores", tras lo que Ignacio Huertas se ha dirigido a las industrias para decirles que "o modifican al alza los precios recogidos en los contratos o les denunciaremos ante la AICA por incumplir la Ley de la Cadena", ha dicho.



Además, UPA-UCE reclama a las administraciones que "se impliquen en este grave problema" para que, a través de los seguros agrarios, se pueda indemnizar a los agricultores porque "no se puede permitir que un sector que asegura el 100 por ciento de su cosecha se vea desamparado".



Por otro lado, la organización agraria ha planteado el establecimiento de medidas como las ayudas directas y préstamos y una reducción en los módulos de Hacienda para todos los agricultores afectados, según informa a través de una nota de prensa.



Finalmente, Huertas ha avanzado que UPA-UCE solicitará reunirse con la Consejería de Agricultura y con la sectorial de tomate de Cooperativas Agroalimentarias para tratar de llegar a un "planteamiento conjunto" ante esta situación que "está poniendo en grave riesgo a una gran parte del sector productor de tomate extremeño", ha concluido.