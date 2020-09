Vara calcula que los PGEx 2021 no se retrasarán "más de mes y medio"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que el retraso en la presentación de los Presupuestos de Extremadura para 2021 "será de un mes o mes y medio, no será más", por lo que ha confiado en que "a lo largo del mes de enero tendremos presupuestos".

Un retraso que el presidente extremeño ha justificado en la necesidad de "esperar hasta el final del tercer trimestre para saber cuál ha sido la evolución de los ingresos por impuestos", y a partir de ahí "calcular con ellos cuáles van a ser los ingresos aproximados del año que viene", ha explicado.

De esta forma, se ha pronunciado Fernández Vara, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre el anuncio realizado este lunes por la Junta de Extremadura sobre su decisión de retrasar la presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 hasta que no cuenten con las previsiones del Ministerio de Hacienda.

En su intervención, Fernández Vara ha destacado su intención además de "intentar que los presupuestos los podamos aprobar con la mayor parte de la Cámara", ya que a su juicio, en la situación actual "más que nunca es necesario apelar a los consensos y a los acuerdos".

EL GRAN RETO, EL EMPLEO

En su intervención, el dirigente socialista se ha mostrado "seguro" de que en los próximos meses "van a seguir saliendo adelante multitud de proyectos", tras lo que ha reafirmado que "a Extremadura en el futuro le irá mejor que en el pasado", ya que el coronavirus ha supuesto una "aceleración de tendencias" como la "relocalización de la cadena de valor o la importancia de la economía, la salud o el bienestar".

Según ha señalado, "en el último año he tenido la oportunidad de contactar y trabajar con tantos proyectos como los cinco años anteriores, tras lo que ha resaltado que no le "gusta vender humo", por lo que no dirá "nada de nada hasta que las cosas no estén cerradas, contrastadas y aseguradas".

En ese sentido, ha reiterado en el último año han "tenido más capacidad de oferta de proyectos en Extremadura de los que había habido en los años anteriores", respecto de los que ha asegurado que se va "a dejar el pellejo" en que puedan salir adelante.

"El gran reto de la Extremadura de hoy es el empleo, sin duda, tenemos que seguir peleando", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha asegurado que se va "a dejar la vida en intentar que la educación, la sanidad y la dependencia sigan teniendo más recursos, pero la clave fundamental está en que los extremeños que quieran trabajar lo puedan hacer, y puedan desarrollar un proyecto de vida".

Para conseguirlo, hacen falta que las empresas que hay en Extremadura crezcan, y que lleguen nuevas, a lo que se va "a dedicar en cuerpo y alma".