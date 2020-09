PP: El retraso de los PGExx para 2021 "genera todavía más incertidumbre"

Ep

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha considerado que si los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 se presentan con retraso, se "genera todavía más incertidumbre", según ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente.

Teniente ha indicado que el retraso de los presupuestos regionales "viene siendo ya una costumbre demasiado habitual y una mala costumbre" y "no solo porque incumple con los plazos legalmente establecidos", sino porque, además, "genera todavía más incertidumbre".

Y es que, para Teniente, "cuando no hay una planificación, cuando no hay objetivo, en una situación tan crítica, tan difícil, tan compleja como ésta se añaden problemas desde la administración", en relación a lo cual ha incidido en que no se pueden "generar más incertidumbres a la sociedad".

"Necesitamos unos presupuestos y además unos presupuestos verdaderos, ciertos, porque los anteriores, los de 2020, no lo fueron y lo avisamos y fueron inservibles cuando llegó la pandemia", ha continuado, para remarcar que el gobierno de la Junta de Extremadura "tiene que rectificar sobre los múltiples errores que ha cometido en la planificación y en la ejecución presupuestaria".

También ha señalado que "esto tiene que enseñar muchas lecciones" y que, desde el Grupo Popular, están haciendo propuestas para que la "certeza" y la "veracidad" en los presupuestos ayude a afrontar los nuevos retos que vienen en un año o en unos años "que van a ser muy complicados", y en los que tienen que dar "lo mejor" de sí mismos. "Y lo mejor de nosotros mismos es la veracidad, la certeza, y una planificación adecuada para que abordemos los múltiples desafíos que tenemos por delante", ha insistido.

Asimismo y en relación a que uno de los motivos de este retraso sea que se carecen de los datos necesarios para hacer esa planificación, Cristina Teniente ha considerado que otros años sin esos datos se han elaborado los presupuestos, por lo que le parecen "más excusas que otras razones" y que, "si fuera algo excepcional", podrían "entenderlo" pero que "viene siendo habitual".

"Lo malo no es que vengan con unos meses o con unas semanas de retraso, lo malo es que los presupuestos en los últimos años se han convertido en un trámite que no aporta nada más que falta de certezas porque ni siquiera recogen las cifras de ingresos y de gastos reales", ha sostenido Teniente, para quien "se ve después en la ejecución y eso es lo que se tiene que corregir".

Además, ha expuesto que "se tienen que aportar cuanto antes" dado que tiene que empezar el ejercicio "con una planificación adecuada", por lo que ha exigido a la Junta que "haga los deberes".

Y, ha concluido que "se ha acabado el mes de agosto ya, que estamos en un nuevo curso político muy complejo, muy difícil que nos exige a todos mucho y que nosotros estamos aquí, como siempre este grupo, para arrimar el hombro en este momento tan complicado".