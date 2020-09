La Creex pide "cautela" en el análisis de los datos de agosto relativos al desempleo

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha pedido "cautela" a la hora de analizar los datos de paro registrado correspondientes al mes de agosto, al tiempo que ha advertido que "lo peor" para las empresas y el empleo "puede estar por venir si no se logra una reactivación económica razonable".

Y es que según ha señalado el secretario general de la Creex en una nota de prensa, Javier Peinado, "estamos en una situación excepcional, por lo que es muy complicado sacar conclusiones", a la vez que ha añadido que, "de nuevo", Extremadura "logra un mejor comportamiento que la media española.

"Algo que no es habitual, debido a la estructura de nuestro tejido productivo, que en otras ocasiones nos lastra, lo que marca el tibio descenso del paro", ha detallado el máximo responsable de la Creex.

Precisamente Peinado se ha referido a la mejora del sector servicios, relacionada con un comportamiento "menos malo" del turismo de interior respecto al de masas y condicionado por las visitas del extranjero.

También lo ha relacionado con que la construcción "no ha destruido en este mes tanto empleo como otros años", como factores que "marcan el diferencial extremeño".

En todo caso, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha advertido que de "lo peor puede estar por venir, no solo por el modo en que se prorroguen o no los ERTE, sino por lo que ocurrirá cuando esta figura desaparezca, si para entonces la recuperación se ha consolidado o no".

"Ahí puede haber problemas para que las empresas reincorporen a sus trabajadores, y podemos asistir a una destrucción de empleo pese al esfuerzo y la solidaridad que está demostrando la sociedad española", ha apostillado.

Por tanto, a su entender, para ayudar en esta reactivación, ante rebrotes y contagios, es necesario que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud, "pero siempre con análisis y rigor, evitando restricciones no justificadas que pongan más lastre a la ya complicada recuperación de la economía y el empleo", concluye la nota.