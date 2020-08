La Seguridad Social pierde en Extremadura 679 afiliados extranjeros en julio

Rd./Ep.



La Seguridad Social han perdido en Extremadura una media de 679 afiliados extranjeros en el mes de julio, lo que supone un 5,24 por ciento menos que en el mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 12.281 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así pues, de la media de extranjeros afiliados a la seguridad social en alta laboral en Extremadura, el 56,1% son hombres y el 43,9% mujeres, un 7,2% menos que en el mismo mes del año anterior.

Además, a nivel provincial, baja el número de afiliados en Badajoz un 4,5% y en Cáceres un 10,7%, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, atendiendo al origen de los trabajadores, 5.408 proceden de países de la Unión Europea, principalmente de Rumanía (2.538) y de Portugal (1.476).

Por regímenes, es el general (incluye S.E. General, S.E agrario y el S.E. Hogar) el que más extranjeros afiliados recoge en la Comunidad Autónoma (80,6%); mientras que el régimen de autónomos representa el 19,2% restante de los extranjeros afiliados.

Por último, comparando ambas provincias extremeñas se observa que del total de extranjeros afiliados, 7.026 se encuentran en Badajoz (57,2%) y 5.256 en Cáceres (42,7%).



A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha ganado una media de 18.783 afiliados extranjeros en el mes de julio, lo que supone un 0,9 por ciento más que en el mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 2.049.260 cotizantes.



Si se atiende a los datos de último día de mes y no a la media, el total de afiliados extranjeros a cierre de julio se ha situado en 2.030.206 cotizantes. Con esta cifra en la mano, desde el último día de marzo, mes en el que comenzó a impactar la pandemia, hasta el mes de julio se han recuperado 63.814 afiliados extranjeros.



No obstante, en el último año se han perdido, de media, 121.107 cotizantes de nacionalidad no española.



Los afiliados extranjeros representan actualmente el 10,91 por ciento del total de cotizantes a la Seguridad Social. Del conjunto de cotizantes no nacionales, seis de cada diez, el 63,1 por ciento, proceden de países de fuera de la UE, mientras que casi el 37 por ciento provienen de países comunitarios.



Los grupos más numerosos proceden de Rumanía (327.037), Marruecos (249.142), Italia (126.412) y China (97.427). Les siguen los trabajadores nacionales de Colombia (79.764), Venezuela (72.760), Ecuador (70.199), Reino Unido (62.059), y Bulgaria (57.524).



LA MAYOR PARTE DE LAS CCAA SUMAN AFILIADOS



La mayor parte de las comunidades autónomas han sumado afiliados extranjeros en julio en valores medios. Los ascensos más pronunciados, en términos relativos, se los han anotado Cantabria (+9,3%) y Asturias (+6,3%), seguidas de Baleares (+5,3%), Galicia (+4,8%) y Castilla y León (+4,4%).



Por contra, se han registrado descensos en Andalucía (-7,4%), Extremadura (-5,2%), Murcia (-4,9%), La Rioja (-3,5%) y Castilla-La Mancha (-0,6%), así como en la ciudad autónoma de Ceuta (-3,3%).



Por regímenes, el grueso de los afiliados extranjeros se concentra en el Régimen General, con 1.688.238 trabajadores, seguido del Régimen de Autónomos (RETA), con 356.118 afiliados; el Régimen Especial del Mar, con 4.869, y el del Carbón, con 35 cotizantes.



En valores relativos, el Régimen General ha sumado de media en julio un 0,79 por ciento más de cotizantes no nacionales. Dentro de este régimen, los mayores aumentos por sectores se han registrado en la hostelería (+9,5%), Administración Pública (+8,7%) y suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de Residuos y descontaminación (+8,2%).



En el otro extremo, las mayores caídas en la afiliación de trabajadores inmigrantes se las han anotado los sectores de educación (-20,7%), el Sistema Especial Agrario (-14,8%), agricultura (-3,9%), e industrias extractivas (-1,1%).



Por su parte, el número de extranjeros inscritos en el RETA ha crecido un 1,5 por ciento en el mes de julio.



121.000 AFILIADOS MENOS EN EL ÚLTIMO AÑO



La Seguridad Social ha perdido en los últimos doce meses más de 121.000 afiliados extranjeros, con descensos en todas las comunidades autónomas, salvo en Galicia, que suma casi un 1,1 por ciento más de cotizantes no nacionales en relación a julio de 2019.



Las mayores caídas interanuales, en valores relativos, se dan en Baleares (-22,6%), Canarias (-9,8%), Extremadura (-7,3%), Cataluña (-6%), Murcia (-5,5%) y la Comunidad Valenciana (-5%).



En el último año, la afiliación de extranjeros al Régimen General se ha reducido un 7,3 por ciento, con pérdidas significativas en la hostelería (-20,7%) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-20,3%).



A diferencia del Régimen General, el de autónomos ha ganado un 3,8 por ciento más de cotizantes no nacionales en el último año.