APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres convocan manifestación el 11 de agosto en Mérida

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres han convocado una manifestación el próximo 11 de agosto en Mérida para protestar por los bajos precios de las producciones y por la "falta de soluciones" a los problemas del sector primario.



Así pues, los presidentes de sendas organizaciones, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, respectivamente, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la capital extremeña, en la que han dado a conocer que la protesta será en las puertas de la Consejería de Agricultura, en horario de 12:00 a 14:00 horas y con un máximo de 40 personas a pie.



Y es que, según ha explicado Metidieri sobre la situación del campo, todas las producciones están inmersas en una "crisis de precios", pero también hay más problemas que se han sumado, haciendo "insoportable" la situación.



Entre ellas ha incluido "limitaciones de todo tipo" a los agricultores y ganaderos, más burocracia o un recorte de la PAC del 10 por ciento, que será "más cercano al 20% si se tiene en cuenta el coste de la vida".



Así pues, Metidieri ha recordado que desde el campo se ha trabajado durante la crisis para garantizar que no faltaran alimentos en los hogares y también se trabajó en las calles desinfectando "sin pedir nada a cambio".



Por ello, se reconoció al sector agroganadero como fundamental para superar la pandemia, aunque lo que están recibiendo a cambio "no son soluciones, sino más problemas".



De esta forma, Metidieri ha incidido en que, además de los bajos precios o la reducción de la PAC también se han aprobado unos planes estratégicos para el campo que limita el uso de fitosanitarios o que obliga a tener parcelas de improductivo, y se han puesto en marcha medidas para luchar contra los efectos del Covid, pero que van "sin presupuesto propio, por lo que se está "desvistiendo a un santo para vestir a otro".



LIMITACIONES DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO



Por otro lado, ambos dirigentes agrarios han criticado muy duramente las limitaciones que ha impuesto la Delegación del Gobierno a los agricultores, "coartando el derecho a manifestarse", algo que consideran es "indignante".



En concreto, la Delegación del Gobierno ha limitado a un máximo de dos horas de concentración y 40 personas, además de prohibir que se compartan pancartas o carteles, fundamentalmente por motivos sanitarios, algo que "ha chocado mucho cuando la propia delegada del Gobierno asistió a una multitudinaria representación teatral o se ha visto en las Cortes a los diputados pegados codo con codo y sin ninguna limitación".



"Parece que no hay restricciones para aplaudir, pero sí para protestar", ha ironizado APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa.



Por tanto, con las limitaciones impuestas por la Delegación del Gobierno, la protesta, finalmente, será el día 11 de agosto en las puertas de la consejería de Agricultura, en Mérida, en horario de 12:00 a 14:00 horas y con un máximo de 40 personas a pie.



"En definitiva, se ha convocado la manifestación del próximo 11 de agosto para seguir defendiendo unos precios justos para nuestras producciones, que el medio rural siga teniendo oportunidades de futuro, que no se asfixie con normativa a los agricultores y ganaderos y que, de una vez por toda, se esté al lado del campo", han sentenciado.