Luis Planas pide a CC.AA. y ayuntamientos que sean previsores ante llegada de temporeros

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este viernes tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos que sean previsores ante la inminente llegada de trabajadores temporeros para las siguientes cosechas que tendrán lugar a fin de evitar que se produzcan "hacinamientos o condiciones que no sean las correctas desde el punto de vista sanitario y de la dignidad humana".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Planas ha advertido de que de aquí a final de año habrá movimientos de temporeros para trabajar en las diferentes campañas, y ha defendido que se les tienen que asegurar "las mejores condiciones sanitarias y las mejores condiciones desde la dignidad del trabajo".

Como ejemplo, ha puesto la salida de Huelva de las 7.000 mujeres marroquíes que finalmente han podido volver a su país de origen, cuyo retorno ha sido "un gran éxito de la cooperación hispano-marroquí".

Ha apuntado que, además, todos los test que se le han practicado a estas personas han dado resultado negativo lo que demuestra que "somos capaces de hacer bien las cosas".

Entretanto, en líneas generales, Planas ha defendido que los empresarios hacen un excelente trabajo "y tienen que hacer que se cumplan las condiciones sociales y económicas de los contratos", si bien cree que el problema de los temporeros es, principalmente, de transporte y alojamiento.

"Y ahí ponemos el dedo porque es muy importante que se tengan las condiciones de seguridad en materia de transporte pero sobre todo de alojamiento", de ahí que reclame tanto las comunidades como a los ayuntamientos que, teniendo en cuenta la previsión que puede haber de llegada de trabajadores de otras partes de España o extranjeros que no tengan un alojamiento o residencia seguro, "que haya una previsión para que no haya hacinamientos o condiciones que no sean las correctas desde el punto de vista sanitario y de la dignidad humana".