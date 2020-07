Extremadura registra un superávit del 0,38% del PIB en mayo

Ep

Extremadura ha registrado un superávit del 0,38 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en mayo, según se desprende de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.



En estos datos se recoge también que el déficit del Estado alcanzó en el primer semestre del año los 48.767 millones de euros como consecuencia de la crisis del Covid, una cifra que casi multiplica por cinco la del mismo periodo del año pasado (10.346 millones) y que equivale al 4,36 por ciento del PIB, frente al 0,83 por ciento del año pasado.



Por su parte, el déficit de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se ha situado hasta mayo en el 4,2 por ciento del PIB, con 47.009 millones de euros, frente al 1,31 por ciento del PIB del año pasado (16.349 millones de euros).



Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que señala que todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis.



Las cifras reflejan que, en términos del PIB, el déficit del Estado se sitúa en una ratio del 4,36 por ciento, que pasa a ser del 3,35 por ciento (déficit primario) si se deduce el efecto del gasto en intereses, que contrasta con el superávit primario del 0,20 por ciento de 2019.



La evolución del déficit del Estado se explica por una bajada de los recursos del 14,4 por ciento, hasta 81.018 millones de euros, debido a la menor actividad económica como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para combatir el virus, en paralelo a un alza del gasto del 23,7 por ciento, hasta 129.785 millones de euros, por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias corrientes a Seguridad Social y comunidades autónomas.



Además, desde el pasado 1 de enero se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.



LAS CC.AA. MODERAN DÉFICIT POR LA FINANCIACIÓN RECIBIDA



De su lado, las comunidades autónomas moderaron su déficit al 0,08 por ciento del PIB hasta mayo por la financiación del Estado, frente al desajuste del 0,36 por ciento del PIB de hace un año, debido a las medidas de financiación del Gobierno para garantizar los recursos regionales y dar respuesta a la emergencia sanitaria.



Aquí se incluye el adelanto de la financiación del Estado vía anticipos a cuenta del sistema de financiación, el avance de hasta el 50 por ciento de la liquidación de 2018, la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda y los ingresos recibidos del fondo extraordinario de prestaciones básicas, con un total de unos 6.900 millones de euros. Además, los ingresos han subido un 9,7 por ciento, frente al alza del 4,2 por ciento del gasto no financiero.



Todas las CC.AA. (salvo Madrid y Navarra) registran en mayo un comportamiento más positivo que hace un año. De hecho, nueve regiones logran superávit: Andalucía (0,01% del PIB), Aragón (0,08%), Asturias (0,19%), Canarias (0,77%), Castilla y León (0,04%), Extremadura (0,38%), Murcia (0,04%), La Rioja (0,37%) y País Vasco (0,51%), a las que se suma Cantabria, con equilibrio presupuestario.



El resto siguen presentando déficit: Baleares (-0,02% del PIB), Castilla-La Mancha (-0,17%), Cataluña (-0,05%), Madrid (-0,46%), Navarra (-1,41%) y Comunidad Valenciana (-0,32%).



En cuanto al impacto asociado al coste sanitario, las CC.AA. han informado de un impacto de 2.876 millones, el 0,26 por ciento del PIB, encabezado por Madrid (695 millones) y Cataluña (603 millones).



Por su parte, los fondos de la Seguridad Social han marcado un déficit del 1,15 por ciento, por el mayor gasto en prestaciones debido a la crisis. Los recursos se han reducido un 0,8 por ciento frente a los gastos no financieros que aumentan un 24,2 por ciento.



El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la Covid-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 11.600 millones, un 72,4 por ciento de todo el incremento registrado.



LOS INGRESOS CAEN UN 7,2%



En cuanto a los ingresos del Estado, los recursos no financieros se sitúan en 81.018 millones, lo que supone un descenso del 14,4 por ciento respecto a 2019 por la crisis del Covid.



En términos de caja, los ingresos han registrado una caída del 7,2 por ciento, hasta los 91.376 millones, de los que 77.278 millones se corresponden a ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, un 10,7 por ciento menos, y 14.098 millones al resto de ingresos (+17,9%). Solo en junio, los ingresos totales han sido de 9.234 millones, un 11,6% inferiores.



Dentro de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales (-9,8%), la del IRPF ha alcanzado hasta junio los 35.442 millones de euros, un 0,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades registraron una cifra negativa de 2.321 millones debido a las devoluciones realizadas.



En la imposición indirecta, que cedió un 11,4 por ciento, hasta 42.182 millones, la recaudación por IVA cayó un 11,1 por ciento, hasta los 31.484 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 9.020 millones de euros, un 13 por ciento menos.



Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 316 millones (-8,7%), el de cerveza los 138 millones (+5,3%) y Labores del tabaco 2.996 millones (-0,2%).



LOS GASTOS SE DISPARAN UN 26,7%



En lo que respecta a los gastos, estos ascendieron en la primera mitad del año a 129.785 millones, cifra superior en un 23,7 por ciento a hace un año. En detalle, crecieron un 26,7 por ciento en términos de caja, hasta 89.195 millones en la primera mitad del año.



Los referidos al personal alcanzaron los 8.880 millones hasta junio, un 4,7 por ciento más, principalmente por el alza de los sueldos (+1,8%), hasta 7.244 millones y las cotizaciones (+21,3%), hasta 1.503 millones.



Mientras, los gastos corrientes se elevaron un 33 por ciento, hasta los 2.302 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes crecieron un 39,2 por ciento, hasta los 461.614 millones, y las de capital subieron un 10,5 por ciento, hasta 3.160 millones.



Por último, las inversiones reales bajaron un 4,5 por ciento, hasta los 1.535 millones de euros, como consecuencia del descenso del 27 por ciento en el Ministerio de Defensa, hasta 547 millones, frente al alza del 15 por ciento en inversión civil, con 988 millones, por el alza del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (+17,8% y 662 millones).