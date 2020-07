La producción industrial bajó en mayo un 29,3% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de -29,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, la variación mensual entre los meses de mayo y abril fue de 3,9%.

Así pues, en Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes de equipo (-59,4%), energía (-47,4%) y bienes intermedios (-16,5%); y positiva en bienes de consumo (3,6%).

En la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de material y equipo eléctrico. El descenso más elevado se produce en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

Al mismo tiempo, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de -10,6% respecto al año anterior, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de consumo (2,2%); reduciéndose en bienes de equipo (-33,7%), energía (-16,3%) y bienes intermedios (-5,8%).

Finalmente, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Industria química, produciéndose el descenso más elevado en Confección de prendas de vestir.



A NIVEL NACIONAL

En el conjunto nacional, el IPI, corregido de estacionalidad y calendario, ha subido un 14,7 por ciento en mayo en relación al mes anterior después de dos meses de fuertes retrocesos mensuales.



El organismo ha explicado que la industria empezó a recuperar en mayo su ritmo de actividad después de la paralización casi total de la mayor parte del tejido productivo durante la primera parte del mes de abril. El repunte de mayo contrasta así con las caídas mensuales del 22,1 por ciento y del 13,6 por ciento registradas en abril y marzo, respectivamente.



Según el INE, el mayor dinamismo mensual de la producción en mayo se produjo precisamente en la industria de bienes de consumo duradero y en la de bienes de equipo, sectores que más sufrieron la parálisis en abril y que en mayo han registrado alzas mensuales del 100 por cien y del 51,2 por ciento, respectivamente.



Por actividades, fabricación de vehículos (+362,9%), industria del cuero y calzado (+159,7%) y fabricación de muebles (+96,6%) han sido las que más han crecido en mayo en relación al mes anterior.



FUERTE RETROCESO ANUAL, PERO MÁS MODERADO QUE EL DE ABRIL



No obstante, pese al repunte mensual, los datos anuales siguen reflejando el impacto de la crisis sanitaria en la producción industrial. Ésta se ha desplomado un 27,8 por ciento el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2019.



Este descenso es inferior al registrado en abril, cuando la paralización casi total del sector industrial en la primera quincena de mes provocó el mayor retroceso anual de este indicador desde 1976 (-34,1%).



Con el desplome interanual de abril, la producción industrial encadena tres meses consecutivos en tasas negativas.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se ha hundido un 24,5 por ciento interanual en mayo, con retrocesos en todas las actividades, especialmente en la confección de prendas de vestir (-80,6%) y fabricación de vehículos (-63,1%).



Por su parte, industria química (-13,4%), captación, depuración y distribución de agua (-13,6%) e industria del papel (-14,5%) son las que menos reducen su producción respecto a mayo de 2019.



TODOS LOS SECTORES RECORTAN LA PRODUCCIÓN ANUAL



Analizando los datos por sectores, los datos sin corregir muestran retrocesos interanuales del 40,9 por ciento en los bienes de consumo duradero, del 39,7 por ciento en los bienes de equipo, del 26,9 por ciento en los bienes intermedios, del 23,7 por ciento en los bienes de consumo no duradero y del 17,6 por ciento en la energía.



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan también tasas anuales negativas en todos los sectores: bienes de consumo duradero (-36,5%), bienes de equipo (-36,4%), bienes intermedios (-23,4%), bienes de consumo no duradero (-19,6%) y energía (-16,6%).



DESCENSOS ANUALES EN TODAS LAS COMUNIDADES



La producción industrial disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.



Los mayores descensos se han producido en Baleares (-35,8%), Aragón (-33,8%), Galicia (-33,6%) y Castilla y León (-32,6%), mientras que las menores caídas de la producción industrial se han dado en Murcia (-17%), Castilla-La Mancha (-20,6%), Canarias (-22,2%) y Madrid (-23,3%).