CCOO y UGT pedirán a Vara que reforma PGEx 2020 incida en generación "empleo de calidad"

Ep.

Los sindicatos UGT y CCOO reclamarán al presidente de la Junta, de cara a la modificación anunciada del Presupuesto de la comunidad autónoma de 2020 para afrontar la crisis del coronavirus, que incida en la generación de empleo y que éste sea de calidad, que incluya la reclamación de un Plan de Empleo financiado por el Gobierno central, así como en un refuerzo de los servicios públicos y en la reactivación de las reivindicaciones en materia de infraestructuras.



A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta en Mérida, las secretarias generales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, han coincidido al señalar que sin empleo y sin unos sueldos "dignos" no puede haber reactivación económica tras la crisis que ha dejado en la economía la pandemia del coronavirus.



Sánchez ha remarcado que lo "prioritario" es la generación de empleo, para lo cual ha reclamado que se sienten "todas las bases" necesarias con empresas, pymes y autónomos porque "sin empleo y sin unos sueldos dignos no se va a reactivar la economía.



Asimismo, ha pedido que el nuevo presupuesto apueste "fuertemente" por los servicios públicos, así como que contemple medidas "muy potentes" para el turismo, además de una mejora en los equipamientos en las residencias de mayores porque lo ocurrido en ellas durante la alerta sanitaria "no puede volver a pasar", si bien ha reconocido que "esto no se lo esperaba nadie".



Por su parte, Chacón ha hecho referencia a la situación de partida de una comunidad con las tasas más altas de pobreza, paro, precariedad, y con los salarios y pensiones más bajos, por lo que resulta "fundamental" en la salida de la crisis poder generar "empleo de calidad", para lo cual también considera necesario recuperar la reivindicación de unas mejores infraestructuras para la comunidad autónoma.



Asimismo, ha apostado por reforzar servicios públicos como la educación y la sanidad, así como ha reclamado el apoyo del Gobierno central mediante la puesta en marcha de un Plan de Empleo Especial que va a exigir a Vara que lo reclame a la Moncloa.



VENTA GRUPO GALLARDO



Por otro lado, acerca de las últimas informaciones sobre el Grupo Gallardo, que estaría ultimando un plan de reestructuración financiera con la banca acreedora que incluye un proceso de venta a un operador industrial español, las dos dirigentes sindicales han mostrado su esperanza en que este proceso no suponga el cierre de uno de los "pilares" de la "escasa" industria que hay en la comunidad autónoma.



En este sentido, Chacón ha señalado que confía en que se dé una solución "lo más aceptable posible", no solo para los trabajadores de la empresa, sino también por lo que implica en la comarca y en toda la región, que se caracteriza por tener una industria "escasa" que ha venido "desapareciendo" en los últimos años.



"Si al final llega a mal puerto", ha advertido, desde CCOO pondrían en marcha una "respuesta contundente". "No podemos consentir que desaparezcan más puestos de trabajo en la industria", algo que considera que es un "reto" para la sociedad extremeña.



En esta misma línea, Patrocinio Sánchez ha señalado que si la solución a esta situación que arrastra la empresa no se soluciona sin la pérdida de actividad y empleo, los sindicatos tomaría "otro tipo de medidas".