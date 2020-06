Vara considera "faroles" que las comunidades pidan gestionar el Ingreso Mínimo Vital

NEF On line

Así, lo ha señalado el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante su participación on line, en el Nueva Economía Fórum, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien ha felicitado por poner en marcha el IMV "en tan poco tiempo".

Desde el Foro, se ha señalado que Fernández Vara ha recalcado que, "si tú estás convencido que esta es una medida que la puede gestionar el Gobierno de España mejor que las comunidades, para adelante con los faroles".

En este sentido, ha añadido que "me da la sensación de que lo puede gestionar mejor quien tenga toda la información" pues, "una de las características de este IMV es que no hay que presentar papeles, nada más que el libro de familia, el DNI y el empadronamiento" y, "lo demás ya lo tiene el Gobierno", que se encargará de verificar y cruzar datos.

Según Fernández Vara, "como yo no tengo ni la Seguridad Social ni la Agencia Tributaria, puedo quedar muy bien diciendo que me quiero ocupar, pero no es mejor", matizando que "otra cosa es que en el futuro nos pongamos de acuerdo y, por ejemplo, se creen pasarelas para compartir información" pero, mientras "yo no tengo ningún reparo en que lo gestione el Gobierno de España porque creo que es quien está en mejor situación de poderlo hacer".

Para el Presidente Extremeño, otro punto positivo es que el IMV "obliga a presentar la Declaración de la Renta", por lo que "puede contribuir a aflorar fraude", resaltando que "va a hacer que la gente tenga que contar todas sus interioridades desde el punto de vista fiscal".

A este respecto, Fernández Vara se mostró convencido de que "esto va a ser bueno para todos", destacando que "me da mucha tranquilidad acostarme por la noche sabiendo que nadie va a pasar hambre".

Por su parte, el ministro Escrivá ha indicado que País Vasco y Navarra se ocuparán de gestionar el IMV porque "recaudan sus propios impuestos y tienen un sistema diferente".

Según el Ministro, "desde el principio, hemos puesto el foco en la rapidez para la gestión y valoración del IMV", dijo, y "nos pareció que lo más eficaz" era que estas comunidades forales se encargasen directamente y, "en unas semanas firmaremos una encomienda de gestión para ello"; sobre el resto del territorio, la prioridad será la eficacia a la hora de tramitar y evaluar la nueva ayuda.



Con todo, el ministro subrayó que "facilitaremos toda la información disponible sobre los hogares beneficiarios a las comunidades autónomas, que así podrán hacer una mejor política de inclusión"; y, autonomías y ayuntamientos serán los encargados de diseñar y poner en marcha los itinerarios de inserción social y laboral.