UPA-UCe insta a algunas cadenas distribución a que "dejen de maltratar" a fruta española

UPA-UCE Extremadura ha instado este martes a algunas cadenas de la distribución nacional a que "dejen de maltratar" a la fruta española en los lineales de los supermercados.



En concreto, la organización agraria pide a la gran distribución que opera en España a cambie su actitud respecto a la fruta, en especial la fruta de verano, dando a este producto "la importancia que merece".



Así pues, entre las prácticas que denuncia UPA están el incremento del precio a los consumidores, que en la última semana rozó el 22 por ciento, tal y como detalla en una nota de prensa.

"Una subida que no llega en absoluto al campo", según señala el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.



También ha alertado de otra "mala práctica", al no dar salida a ciertas variedades de primera calidad de fruta de origen nacional, como las nectarinas, ya que "desde que empiezan a recogerse en el campo hasta que empiezan a estar disponibles en algunas grandes cadenas pasa hasta un mes".



En ese sentido, reafirma la organización la importancia que tiene el sector de la fruta de hueso en Extremadura que "es indiscutible, tanto desde el punto de vista económico como social", pero ha lamentado que los productores "continúan recibiendo precios por debajo de los costes de producción año tras año".



Igualmente, UPA-UCE ha acharado esta "mala praxis" a cuestiones logísticas propias de este modelo que dificultan un tránsito más directo desde el campo a los consumidores, pero también creen que se trata de un "problema de concepto" de la distribución que no asume que la fruta es un producto de temporada, que ha de consumirse en su momento óptimo de maduración.



De esta forma, la organización agraria ha solicitado a las compañías que operan en los canales de hipermercados, supermercados y autoservicios que traten "mejor" a la fruta, apostando por variedades nacionales en su momento óptimo de maduración, por primeras calidades, y ofreciéndola a los consumidores a un "precio justo" para los agricultores.